Типовая установка кондиционера, особенности

Кондиционер © KM.RU, Илья Шабардин

Климат техника – сложный электронный комплекс, требующий внимания профессионалов.

Стандартная установка кондиционера процесс сложный. Выполнить его самостоятельно без ошибок, не обладая опытом и знаниями, не получиться. А поломки новой техники чреваты потерей гарантии от производителя. Лучше не рисковать и доверить работы сервисной службе. Профессионалы после выполнения монтажа предоставят гарантию на выполненные работы.

 

Особенности установки климат техники

 

Причиной появления поломок в системах кондиционеров в 90% случаев становится неправильный их монтаж. Ремонт климат-систем дорогостоящий, поэтому следует сразу поручить эти работы опытным мастерам. Обычно сервисные центры находятся в или рядом со специализированными магазинами в оффлайне.

 

Найти профессионалов несложно и в интернет-сети. Главное убедиться в их профессионализме. Проверить наличие документов позволяющих выполнять установку кондиционера с предоставлением гарантийных обязательств. Основные особенности монтажа:

 

  • моноблочное устройство устанавливают в оконный проем;
  • двух элементные системы предполагают монтаж внутреннего и наружного модулей;
  • коммутация отдельных модулей потребует создания отверстия в стене соединительной арматуры.

 

При монтаже внутреннего блока, чаще всего используют установку модуля на кронштейн. Наружный элемент монтируют на фасад дома, балкон. Место внутри здания оказывает значительное влияние на выбор модели кондиционера. Поэтому вначале необходимо определиться с объемом комнаты, конфигурацией и после этого создать эскиз проекта.

 

Преимущества установки кондиционера опытными специалистами

 

В первую очередь профессионалы знакомы практически со всеми новинками в мире кондиционеров. Им не составит труда смонтировать любой агрегат такого класса. Воспользовавшись услугами, клиент получает следующие преимущества:

 

  • профессиональный монтаж с гарантией на выполненные работы;
  • исключение ошибок, повреждений оборудования, в противном случае несложно восстановить находящийся на техобслуживании кондиционер;
  • применение расходных материалов, комплектующих полностью соответствующих устанавливаемому кондиционеру.

 

При стандартном монтаже между блочное расстояние не должно превышать 5м. В случаях нестандартной установки следует руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя. Следует также учитывать особенности помещения и выполнять монтаж наиболее рациональным методом. Настенные коммуникации лучше выполнять в декоративных коробах под интерьер комнаты.

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