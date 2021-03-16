Доля одобренной ипотеки упала до минимума с 2017 года

12:32 16.03.2021

На фоне роста цен на жилье ипотечных заемщиков, которые отвечают требованиям банков, становится все меньше. По данным НБКИ, доля одобренной ипотеки в России упала до минимума с 2017 года, сообщает РБК.

Так, в феврале 2021 года доля удовлетворенных заявок на ипотечный кредит упала до четырехлетнего минимума — 63,8 против 69,1% в декабре, подсчитал НБКИ. В последний раз такой низкий показатель фиксировали в феврале 2017 года (63,9%).

Более строго становится только выдача ипотечных кредитов: доля удовлетворенных обращений по автомобильным кредитам в феврале составила 39,5% (+0,9 п.п. по сравнению с декабрем), по потребительским ссудам и кредитам — 32,4% (-0,8 п.п.).

Как поясняют специалисты, падение доли одобрения ипотеки ожидаемо — самые платежеспособные заемщики оформили ипотеку еще в 2020 году. Сейчас же растет число заявок с более низким уровнем платежеспособности, отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев.

Как пояснила старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова, дорожающая недвижимость еще больше ограничивает платежеспособный спрос среди россиян, пока не охваченных ипотечным кредитованием.

Рост числа отклоненных заявок связан и с тем, что все больше заемщиков подают заявку на ипотечный кредит «на всякий пожарный» — это стало легко сделать по онлайн-каналам ипотечных продаж, добавляет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.