Обязательно ли ипотечное страхование?

15:06 31.03.2021

Ипотечное страхование- необязательный комплекс мер, обеспечивающий безопасность сделки между банком и получателем ипотеки.

В этой статье мы разберем, что такое страхование ипотеки, его типы, плюсы и минусы данной услуги.

Что такое ипотечное страхование?

Ипотечное страхование - это страхование риска убытков у кредиторов, которые могут возникнуть в случае дефолтов ипотечных заёмщиков и последующей реализации заложенного имущества (недостаток средств от реализации заложенного имущества и невозможность довзыскать с заёмщика остаток средств).

Обязательна ли эта процедура?

Естественно, никто насильно не может заставить заемщика оформить ипотечное страхование, однако, многие банки навязывают клиенту эту услугу. Для банка с точки зрения финансовой грамотности, ипотечное кредитование не является рискованным действием, так как в случае смерти заемщика или отсутствия возможности выплачивать денежные средства, имущество можно в дальнейшем реализовать. Однако, целесообразнее застраховать ипотечное имущество как и для банка, ведь в страховых случаях гарантом выплат является страховая компания. Для заемщика это также выгодно, ведь ипотечное страхование покрывает ряд рисков.

Пункты, входящие в ипотечное страхование

1. Недвижимость;

2. Титул;

3. Гражданская ответственность;

4. Жизнь или здоровье заемщика

Страхование жизни при получении ипотеки

Чтобы оформить ипотеку, заемщику необходимо потратить сумму денег, часть которой оплачивается для страхования жизни. За целый год человек может заплатить от 5 до 20 тысяч рублей. Опять же, это зависит от физического здоровья заемщика – если у него много болезней, достаточно большой возраст, то сумма ежегодных платежей будет выше. Почему важно страховать жизнь и какие преимущества это дает?

1. Повышается вероятность выдачи банка ипотечного кредита;

2. Процентные ставки ниже;

3. Если по каким-то причинам заемщик стал временно нетрудоспособным выплачивать долги, ему будет легче обсудить детали с банком: пролонгировать договор, рефинансировать займ или, изменить график погашения.

4. В случае болезни заемщика лечение и восстановление оплатит СК.

5. В случае смерти заемщика по страховому случаю, выплачивать долги будет не семья, а страховая компания. Семье или наследникам надо будет оформить только право собственности.

Если сумма ипотечного долга небольшая, то и, соответственно, небольшим становится страховой платеж. Страховая компания при досрочном погашении ипотеки часть денежной суммы, раннее уплаченной, выдает застрахованному лицу.

