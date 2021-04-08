Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье

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Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) изучить ситуацию с ростом цен на жилье в стране.

«Необходимо создание дополнительного предложения, прежде всего, на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит», – сказал глава государства на совещании с руководством кабмина по вопросам реализации посланий президента Федеральному собранию в 2019 и 2020 гг. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Российский лидер отметил, что в среднем по России цены на жилье выросли на 12%, в Северной Осетии – на 30%, в Орловской области – на 19,7%, в Адыгее – на 19,3%, в Амурской области – на 18,6%, в Рязанской области – на 17,6%. «Это не просто рост цены, это такой существенный рост», – подчеркнул глава государства.

В конце марта 2021 года глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что стоимость жилья в России может снова увеличиться в связи с повышением цен на строительные материалы в конце 2020 г. Он отметил, что цены выросли неоднородно в каждом из субъектов по разным причинам.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.04.2021, 04:09
    Гость: Шило

    Ну проверят, а дальше!? Вот актуальный вопрос, не имеющий ответа!
    Шайба, всегда, уходит к телезрителям!

  3. 08.04.2021, 23:46
    Гость: Андрей Хабаровский

    Путин поручил,они проверили.И доложили-Цены растут стабильно.И всё,все довольны все смеются.

  4. 08.04.2021, 23:42
    Гость: Так и надо!

    Дядюшка Сэм поручил прекратить строительство Северного потока-2, а эти шалуны продолжают строительство.

Все комментарии (16)
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