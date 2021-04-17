Как грамотно застеклить дом? Советы экспертов

16:47 17.04.2021

Сейчас присутствует тенденция на покупку загородных домов, так как это отличный способ уединиться с природой.

Немаловажную роль в создании атмосферы вокруг играют окна. Окна – это не только функционал дома, но и весомая часть его архитектурного облика. Именно от них зависит температура, освещение и влажность в доме. Многие не знали, но и акустика помещения часто зависит от качества и строения оконных проемов. В этой мы поговорим про остекление коттеджей и квартир в Зеленограде, Клину и Солнечногорске, а также почему важно выбирать качественный стеклопакет.

Откуда возник тренд на остекленение

Есть информация, что сейчас наблюдается тенденция на увеличение численности стеклянных объектов в частном домостроении, достаточно в этом убедиться на примере продукции, которая предоставляется в прейскуранте компаний по ремонту.

Почему стекло становится так популярно в строительстве?

1. Сейчас производится стекло, которое выполняет самую важную функцию для дома – теплоемкость. Стекла новых технологий позволяют сохранять тепло даже в зимнее время года, что немаловажно для жителей Севера.

2. Европейские традиции. Сейчас достаточно модно строить «открытые» дома на природе. Это позволяет полностью слиться с природой и получить максимальный обзор на природные ландшафты.

Как выбрать стеклопакет для дома?

Самая распространенная ошибка при остекленении коттеджа – выбор неправильного стеклопакета. В этом вопросе не действует принцип «чем дороже, тем лучше» и наоборот. В первую очередь необходимо обращать внимание на теплосвойства стекла, понять какие цели вы преследуете от будущего окна, уже только потом необхоидимо подходить к выбору стекла. Теплотехника – это очень важно. Например, если использовать два энергоэффективных стекла в стеклопакете, вы улучшите его теплозащиту. Существуют так же солнцезащитные стекла, которые не пропускают ультрафиолетовые лучи в дом. Они обладают специальных напылением, которые не дают чрезмерному солнечному летнему теплу проникнуть в помещение.

Есть одна проблема, с которой сталкиваются современные окна – появление конденсата. Это происходит в случае, если используется холодное конструкция: температура становится ниже точки росы. В данной ситуации надо обратиться к энергоэффективным технологиям, которые позволят температуре стекла повышаться.

И все таки, для того, чтобы качественно остеклить дом, необходимо обратиться к профессионалам. Они лучше спроектируют, подберут, установят стекла, чем кто-либо, даже вы сами.