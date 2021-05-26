«Газпром» хочет построить в Петербурге второй по высоте небоскреб в мире
В Санкт-Петербурге на межведомственном совете по реализации соглашения о сотрудничестве между городом и «Газпромом» была представлена концепция нового небоскреба - «Лахта Центра 2».
«Высота башни в 703 метра очень-очень символична. Это дань уважения истории — году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером», — приводит слова главы «Газпрома» Алексея Миллера Фонтанка.Ру.
Планируется, что здание дополнит архитектурный ансамбль и станет мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства.
Тони Кеттл, архитектор проекта, который ранее руководил коллективом авторов архитектурной концепции «Лахта Центра», пояснил, что здание представляет собой «создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни». По его словам, архитектурное решение воплощает собой вдохновленную энергией во всех ее формах идею: от спиральных энергетических волн до спиралей энергии волн в воде.
Здание будет вторым в мире по высоте и «чемпионом» по высоте обзорной площадки, которая разместится в 530 метрах от земли. Самое высокое здание мира сейчас — 828-метровая башня «Бурдж-Халифа» в Дубае. На втором месте — 632-метровая Шанхайская башня.
Проект планируется реализовать вне инвестиционной программы «Газпрома», на принципах проектного финансирования. Задачу возложат на компанию, не аффилированную с «Газпромом». В настоящее время уже разработана дорожная карта. Участок под строительство предоставит «Газпром».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лучше бабло, которое собираются потратить на это бесполезное сооружение (предыдущее такое же бесполезное), потратить на газификацию населённых пунктов страны.
Вообщем, лишь бы украсть!
Воткнуть еще одну пустышку?
не получаются, будет строить небоскребы.
У Газпрома достаточно строений.Пусть вместо этого прожекта проведет бесплатно газ к десяткам тысяч домовладений - будет польза как для народа,так и для государства,т.к эти подключенные дома буду приносить прибыль за счет потребления газа.