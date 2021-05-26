«Газпром» хочет построить в Петербурге второй по высоте небоскреб в мире

16:31 26.05.2021

В Санкт-Петербурге на межведомственном совете по реализации соглашения о сотрудничестве между городом и «Газпромом» была представлена концепция нового небоскреба - «Лахта Центра 2».

«Высота башни в 703 метра очень-очень символична. Это дань уважения истории — году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером», — приводит слова главы «Газпрома» Алексея Миллера Фонтанка.Ру.

Планируется, что здание дополнит архитектурный ансамбль и станет мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства.

Тони Кеттл, архитектор проекта, который ранее руководил коллективом авторов архитектурной концепции «Лахта Центра», пояснил, что здание представляет собой «создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни». По его словам, архитектурное решение воплощает собой вдохновленную энергией во всех ее формах идею: от спиральных энергетических волн до спиралей энергии волн в воде.

Здание будет вторым в мире по высоте и «чемпионом» по высоте обзорной площадки, которая разместится в 530 метрах от земли. Самое высокое здание мира сейчас — 828-метровая башня «Бурдж-Халифа» в Дубае. На втором месте — 632-метровая Шанхайская башня.

Проект планируется реализовать вне инвестиционной программы «Газпрома», на принципах проектного финансирования. Задачу возложат на компанию, не аффилированную с «Газпромом». В настоящее время уже разработана дорожная карта. Участок под строительство предоставит «Газпром».