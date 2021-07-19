Выгодно ли покупать квартиры через ЖНК? Как на этом зарабатывают?

15:08 19.07.2021

Ипотека – это однозначно затратный метод, поскольку в виде процентов, страховок, различных комиссий заемщик может выплатить сумму, значительно превышающую стоимость квартиры

Поэтому все чаще потенциальные покупатели обращают внимание на ЖНК. Почему такой метод кажется более выгодным? Правда ли, что так даже можно заработать, если правильно инвестировать средства? Отвечаем вместе с ЖНК «Жилищные Возможности».

Принцип работы такого кооператива



Рассмотрим его глазами потребителя. Алгоритм сотрудничества состоит из нескольких шагов:

• Выбор квартиры. Это позволит сразу спланировать необходимую сумму для бронирования и время на выкуп всей жилплощади;

• Подача заявления. Требования к заявителю минимальны – возраст от 16 лет, наличие паспорта и ИНН;

• Уплата вступительного и членских взносов, паев до накопления 50% стоимости квартиры;

• Бронирование выбранного объекта недвижимости и заключение соответствующего Соглашения для последующего выкупа остальной части квартиры в рассрочку до 5 лет https://znkrf.ru/doveritelnaya-rassrochka.php;

• Оформление права собственности и завершение сотрудничества с кооперативом.

Теперь вы вправе распоряжаться своей квартирой по своему усмотрению.

Как видно, стать членом кооператива может даже тот, кто то не может подтвердить свои доходы, предоставить залог или найти поручителя.

В чем выгода?



Например, ЖНК «Жилищные Возможности» сотрудничает с лидером девелоперов Республики Татарстан – компанией «Унистрой». Квартиры этого девелопера стараются купить еще до сдачи дома, поскольку на ранних этапах строительства стоимость каждого квадратного метра существенно ниже, чем после его завершения.

Некоторые инвесторы стараются сыграть на этой разнице и заработать. В этом случае они приобретают недвижимость сразу после старта продаж, а после передачи в эксплуатацию, когда цена достигает максимума, они квартиры продают либо передают по соглашению об уступке пая. Поскольку жилые комплексы девелоперской компании «Унистрой» - лучшие в городе, спрос на них стабильно высокий.

Таким же образом могут поступить и те, у кого нет всей суммы на покупку квартиры сразу.

Как инвестировать в недвижимость с помощью ЖНК?



Как только вы вносите половину стоимости квартиры, она фиксируется за вами по текущей цене. То есть эта половина уже в дальнейшем не будет дорожать, как остальные квадратные метры. Пока вы выплачиваете рассрочку, вы выкупаете и остальную ее часть по той цене, которая актуальна на момент уплаты очередного взноса.

Чем быстрее выкупить всю площадь, тем дешевле обойдется квартира в итоге. Даже если вы не планируете приобретать квартиру для дальнейшей продажи, и хотите улучшить свои жилищные условия, ЖНК – это действительно выгодная альтернатива ипотеке.

Вам не нужно собирать справки о доходах, искать поручителей, проходить процедуру обязательного страхования или предоставлять дорогостоящий залог. Все, что требуется – это паспорт, ИНН и желание выгодно инвестировать свои средства или стать собственником квартиры в лучшем жилом комплексе от девелоперской компании «Унистрой».

*Предоставление рассрочки возможно для членов жилищного накопительного кооператива «Жилищные Возможности», деятельность которого осуществляется в рамках Федерального закона от 30.12.2004г. №215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» Решение Банка России от 13.08.2014 г.: присвоить регистрационный номер 187 записи о ЖНК «Жилищные Возможности» и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов РФ. В целях обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков кооператива формируется резервный фонд, размер которого определяется уставом ЖНК «Жилищные Возможности». Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного взноса составляет 10 000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет 1 000 рублей. Сумма паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение жилого помещения, составляет не менее 50 % от площади жилого помещения. Размер и стоимость квадратных метров фиксируются в день поступления денежных средств на паевой счёт ЖНК. Срок паенакопления не менее 2 лет. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.12.2004 г. №215 «О Жилищных накопительных кооперативах» член Кооператива должен обеспечить погашение всех затрат кооператива, связанных с приобретением квартиры.

Более подробно о порядке участия в ЖНК «Жилищные Возможности» можно узнать на сайте znkrf.ru. Не является публичной офертой.

