Во II квартале спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 21%

12:05 21.07.2021

По итогам II квартала 2021 г. спрос на приобретение загородного жилья вырос на 21% относительно отметок предыдущих трех месяцев, выяснили эксперты Авито Недвижимости.

Однако спустя год после начала ажиотажного периода на загородном рынке спрос стал замедляться: -5% (II кв. 2021 г. к II кв. 2020 г.). Локдаун и система ограничений, вызванные пандемией, а также переход ряда компаний и образовательных учреждений на удаленные форматы работы и учебы существенно повысили востребованность загородной недвижимости. На этом фоне в прошлом квартале бум спроса начал стабилизироваться, что проявилось в снижении его показателей относительно уровня 2020 г.

Количество выставленных на продажу лотов в сегменте незначительно сократилось за год (-3%), однако заметно увеличилось за квартал (+25%). В то же время средние цены на загородное жилье по стране повысились на 7% по сравнению с прошлогодними отметками, при этом уменьшились на 11% за квартал. Таким образом, средняя стоимость его покупки составила 1,6 млн рублей за объект.

В течение последнего квартала заметно вырос интерес покупателей к дачам (в 1,9 раза, II кв. 2021 г. к I кв. 2021 г.), которые востребованы благодаря сезонному фактору и наиболее доступной стоимости — 540 012 рублей за объект. Количество объявлений о продаже таких вариантов тоже значительно увеличилось — в 1,6 раза квартал к кварталу. Одновременно средняя цена дачи наиболее ощутимо снизилась в сравнении с другими сегментами: -5% за квартал, что также поддерживает спрос на них.

В данный период уменьшилась и стоимость домов (-3%), в то же время покупка таунхаусов и коттеджей стала обходиться дороже: +9% и +3% соответственно. В годовом исчислении цены поднялись на все объекты: таунхаусы — +28%, коттеджи — +24%, дома — +9% и дачи — +8%.