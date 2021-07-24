Правительство РФ компенсирует застройщикам цены на стройматериалы

Строительная площадка

Правительство будет компенсировать цены на стройматериалы для застройщиков, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ранее Росстат зафиксировал значительный рост цен на эти товары.

«Ситуация с ценами на стройматериалы тяжелейшая, но из приятных новостей могу сказать, что на уровне правительства принято решение, что удорожание стройматериалов мы будем оплачивать. Постараемся компенсировать»,— сказал Хуснуллин. 

Ранее Росстат сообщил, что в июне строительные материалы подорожали на 6,7%, пишет «Коммерсант». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после этого поручила территориальным управлениям проверить производителей бетона, кирпича, древесных материалов и продукции из ПВХ и выяснить причины повышения цен.

На фоне удорожания стройматериалов Минэкономики предложило поддержать подрядчиков по госзаказам, предусмотрев с 2022 года обязательное проведение электронного конкурса для контрактов начальной стоимостью более 10 млн руб.      

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
На руинах третьей мировой войны: Нас убивают. Изощренно и жестоко, безжалостно и с садистским наслаждением
Путин и министры мечтают вместе
© KM.RU, Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by
«Россия для него — дойная корова»: Лукашенко собрался менять внешнюю политику
«Одно из главных обвинений против Путина — почему он не зачистил "врагов народа" в собственном окружении»
Избранное
Отрезала голову девочке, отсидела в психбольнице — и на свободу «с чистой совестью»
Как отреагирует рынок, если мир окунется в песчаные бури?
Как здоровый сон влияет на деятельность организма?
Госсовет: Путин готовит себе «запасной аэродром», вопреки Конституции?
Никол Пашинян, по мнению Пригожина - главная причина поражения армянского народа
Итоги русско-японской войны – почему такое стало возможным?
Новогодние огоньки выйдут на ТВ вопреки бойкоту
6 нюансов, которые вы забывали при выборе сантехнического оборудования
Основы здорового питания - руководство
Расширьте пространство дома с помощью нескольких махинаций. Советы экспертов
«Для США дебаты между кандидатами – важнейший элемент спектакля, отказываться от которого невозможно в принципе»