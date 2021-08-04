Названы самые дорогие небоскребы «Москва-Сити»

09:05 4.08.2021

Недвижимость всего высотного делового кластера Москва Сити оценивается в 823 млрд рублей, что на 17% дороже, чем в конце 2019 года, пишет РБК.

Как отмечают эксперты, данный рост обусловлен появлением на территории делового центра кластера новой башни - многофункционального комплекса Neva Towers.

Первое место по средней стоимости 1 кв.м. разделили башни Neva Towers и "Город Столиц" с показателем в 294 тыс. рублей. Далее следует "Башня на Набережной" (291,6 тыс.руб), башня "Око" (288,3 тыс. руб), "Империя" (284,5 тыс.руб) и "Башня Федерация" (283,7 тыс.руб).

Самая высокая стоимость объекта — у комплекса "Око", она составляет 124 млрд рублей. Второе место — у "Башни Федерация" с 120 млрд руб., третье — у Neva Towers с 105 млрд руб. В пятерку также вошли комплекс "Город Столиц" (85 млрд руб.) и башня "Империя" (80 млрд руб.). Самая низкая стоимость — у комплекса ОКО II (6 млрд руб.) и бизнес-центра City Point (11 млрд руб.).

В 2019 году самыми дорогими объектами в Москва Сити были "Башня Федерация" и "Око", которые оценивались в 120 млрд рублей.

Отмечается, что на территории комплекса сейчас ведется строительство еще четырех объектов.