Названы самые дорогие небоскребы «Москва-Сити»

Недвижимость всего высотного делового кластера Москва Сити оценивается в 823 млрд рублей, что на 17% дороже, чем в конце 2019 года, пишет РБК

Как отмечают эксперты, данный рост обусловлен появлением на территории делового центра кластера новой башни - многофункционального комплекса Neva Towers.

Первое место по средней стоимости 1 кв.м. разделили башни Neva Towers и "Город Столиц" с показателем в 294 тыс. рублей. Далее следует "Башня на Набережной" (291,6 тыс.руб), башня "Око" (288,3 тыс. руб), "Империя" (284,5 тыс.руб) и "Башня Федерация" (283,7 тыс.руб).

Самая высокая стоимость объекта — у комплекса "Око", она составляет 124 млрд рублей. Второе место — у "Башни Федерация" с 120 млрд руб., третье — у Neva Towers с 105 млрд руб. В пятерку также вошли комплекс "Город Столиц" (85 млрд руб.) и башня "Империя" (80 млрд руб.). Самая низкая стоимость — у комплекса ОКО II (6 млрд руб.) и бизнес-центра City Point (11 млрд руб.).

В 2019 году самыми дорогими объектами в Москва Сити были "Башня Федерация" и "Око", которые оценивались в 120 млрд рублей.

Отмечается, что на территории комплекса сейчас ведется строительство еще четырех объектов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 04.08.2021, 10:33
    Гость: гнус

    Ну как же ,не Америка ,но под неё:"кластер",Москва да ещё "с.сити",такого не увидишь в других столицах,к тому же на "кириллице".Хотя Москва и Россия,две большие разницы.

  5. 04.08.2021, 09:47
    Гость: Влад

    Вот непонятно, из каждого утюга кричат, что большинство офисов закроется, и будет дистанционная работа. А офисы все строят и строят...

Все комментарии (6)
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