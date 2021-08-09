Зачем нужна отделка деревянных зданий?

21:10 9.08.2021

Строительство жилого дома – это, безусловно, очень важный процесс, который требует определенной ответственности, ведь качество построенного объекта влияет на будущую жизнь жильцов.

Существует огромное количество моментов при строительстве, от которых напрямую зависит долговечность дома, но сейчас мы хотим поговорить про отделку деревянного здания. Более подробную информацию можно найти на сайте https://kindforest.ru/

Зачем нужна отделка деревянного фасада?

Есть несколько важных аспектов в строительных работах, разобравшись в которых, человек упрощает себе жизнь в несколько раз:

1. Отделка деревянного фасада носит в себе декоративную функцию, придавая объекту свежий вид;

2. Если грамотно оформить фасад деревянного здания, можно увеличить эксплуатационный срок материала, ведь со временем, дерево имеет свойство разрушаться за счет насекомых и грызунов;

3. Отделка фасада спасает стены из древесины от негативного воздействия влаги. Под воздействием влажности (дождь, снег) дерево начинает сыреть и гнить. Антисептики, пусть даже самые современные, не являются панацеей, ведь они действует определенное количество времени, а осадки идут постоянно.

4. Благодаря отделки фасадов можно повысить уровень шумоизоляции дома.

5. Внутренняя и внешняя отделка деревянного фасада является отличным способ утепления дома и, к слову, его проветривания. Таким образом, если грамотно отделать стены здания, можно получить идеальный эффект: в зимнее время в доме будет тепло, а в летнее – прохладно.

6. Все мы знаем, что дерево является легковоспламеняемым элементом. Но современные отделочные материалы обладают определенными противопожарными и пожароустойчивыми характеристиками, что является гарантом безопасности.

Что такое термодоска?

Под фасадной термодоской подразумевается материал, который обладает повышенными качественными характеристиками, проявляющимися в противодействии к различным природным воздействиям. Уникальной особенностью термодосок является большой эксплуатационный срок (больше двадцати лет службы).

