Преимущества ипотечного кредитования

20:49 26.08.2021

Оформление ипотечного кредита – это решение многих жизненных проблем, ведь ипотека доступна практически каждому человеку.

В этой статье мы поговорим про преимущества ипотеки, а также про то, какие банки выдают кредит под залог недвижимости.

Итак, что такое ипотека?

Ипотека – это один из вариантов залога недвижимости, в случае оформления которой, должник имеет право пользоваться ей во время платежного периода. Однако, если должник не выполняет свои обязательства, кредитор имеет право реализовать имущества в целях погашения долга.

Какие преимущества есть у ипотечного кредита?

Существует масса причин, почему ипотека – это идеальный вариант получения жилья:

1. Ипотека доступна многим слоям населения, среди которых молодые семьи и военнослужащие. Есть огромное количество льготных программ, позволяющих избежать переплаты и добиться снижения выплат в месяц.

2. Получение собственного жилья. Снимать жилье – это не совсем выгодно, ведь вы тратите собственные денежные средства за аренду чужой квартиры вместо того, чтобы вкладывать эти же деньги в собственное будущее. И это с учетом процентов, которые исчисляются при ипотечном кредитовании.

3. Даже при небольших месячных доходах можно выплачивать ипотеку.

Военная ипотека: плюсы

Контрактные военные могут приобрести собственную недвижимость за меньшую цену благодаря специальной программе, действующей с 2004 года. Программа включает в себя государственные перечисления суммы на счет военнослужащего. Эта субсидионная программа рассчитана на двадцатилетний период, то есть, сумма за все время может быть больше, чем два миллиона рублей.

К преимуществам можно отнести то, что военному не придется ждать квартиру двадцать лет, ведь после трехлетней службы, он имеет право подачи рапорта на приобретение недвижимости.

Что делать, если необходимо получить кредит под залог недвижимости?

На сервисе Online-Ipoteka вы можете получить кредит под залог недвижимости под любые цели, только нужно выполните три простых шага:

1. Вы подаете заявку на официальном сайте платформы, где эксперты анализируют ее и обсуждают с клиентом все возможные способы кредитования. Данные о клиенте тщательно проверяются.

2. Специалисты связываются с клиентом для того, чтобы он получил предварительное решение, связанное с одобрением/неодобрением кредита.

3. Далее следует оформление договора в режиме онлайн. Собирается пакет необходимой документации, а потом сделка закрывается.

Оставить заявку или найти более подробную информацию вы можете на сайте online-ipoteka.ru.

