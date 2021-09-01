Сбербанк будет выдавать ипотеку с 18 лет

10:13 1.09.2021

Сбербанк с 1 сентября пересмотрит условия выдачи ипотеки и снизит минимальный возраст потенциальных заемщиков до 18 лет, сообщает РБК со ссылкой на представителя банка. Ранее на ипотечный кредит могли рассчитывать только граждане от 21 года.

Молодым клиентам будут доступны две ипотечные программы — кредиты на новостройки и готовое жилье. Новые условия действуют при подаче заявок в отделения по всей стране или онлайн.

Другие требования к потенциальным заемщикам молодого возраста не меняются. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять от 10% стоимости жилья, срок кредита — до 30 лет, а стаж на текущем месте работы — не менее трех месяцев.

Пересмотр условий по ипотеке связан с тем, что все больше молодых клиентов задумываются о кредитах на покупку недвижимости, пояснил представитель банка. Он добавил, что молодежь в России начинает работать довольно рано и снижение возрастного ценза при кредитовании даст молодым людям возможность начинать самостоятельную жизнь с покупки жилья.