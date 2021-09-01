Сбербанк будет выдавать ипотеку с 18 лет
Сбербанк с 1 сентября пересмотрит условия выдачи ипотеки и снизит минимальный возраст потенциальных заемщиков до 18 лет, сообщает РБК со ссылкой на представителя банка. Ранее на ипотечный кредит могли рассчитывать только граждане от 21 года.
Молодым клиентам будут доступны две ипотечные программы — кредиты на новостройки и готовое жилье. Новые условия действуют при подаче заявок в отделения по всей стране или онлайн.
Другие требования к потенциальным заемщикам молодого возраста не меняются. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять от 10% стоимости жилья, срок кредита — до 30 лет, а стаж на текущем месте работы — не менее трех месяцев.
Пересмотр условий по ипотеке связан с тем, что все больше молодых клиентов задумываются о кредитах на покупку недвижимости, пояснил представитель банка. Он добавил, что молодежь в России начинает работать довольно рано и снижение возрастного ценза при кредитовании даст молодым людям возможность начинать самостоятельную жизнь с покупки жилья.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не, лучше до рождения, а то вдруг передумает пахать на банки и выплачивать четыре стены всю жизнь до самой пенсии, которая кстати достигнет к тому времени уже 90 лет. Ну а ипотеку втюхивать 18- летним малолетним - это, конечно, апофеоз наглости. В основном в это время только учатся на специальность и ни о какой ипотеке в это время не мечтают. А кто не может или по каким-либо причинам вынужден зарабатывать себе кусок хлеба, с нынешними зарплатами утонут в этом болоте под названием Ипотека, они просто не смогут в определённый момент её выплачивать. Тем более в таком возрасте очень многие ещё не знают где будут жить, как и с кем. А ярмо уже надето. Дураку ясно, что больший процент таких клиентов окажутся без квартиры, всё уйдёт на погашение процентов и неустоек тем самым банкам. И ещё могут остаться должны. Законная афера, и к бабке не ходи- благими намерениями да прямо в холопы. Лучше бы банкам думать об инвестировании в экономику государства, а не как кого нахлабучить, да по-дурному бабки с малолеток скосить. Пока они вырастут, с такой демографией в настроенных домах некому будет жить, иди и вселяйся.
Лучше с рождения.
А крепостное право когда?
Это что? Родился, взял кредит, рассчитался с банком и умер. Желательно до пенсии.
А почему бы и нет? В РФ есть богатенькие Буратино с пеленок, это будущие продолжатели дел своих родителей предателей, воров и бандитов.