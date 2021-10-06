Элитное жилье в Сочи оказалось почти на треть дороже московского

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Цены на элитную недвижимость в Сочи по итогам III квартала этого года на 30% выше, чем в Москве, пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank. В российской столице стоимость 1 кв. м в элитных квартирах на первичном рынке в среднем составляет 1,2 млн руб., а в курортном городе – 1,57 млн руб. Цены на элитное жилье в Сочи в 3,5 раза выше, чем в Санкт-Петербурге, и более чем в 10 раз выше, чем в Калининграде.

Цена элитных квартир в Сочи превысила цены в Москве из-за небольшого предложения в курортном городе. По сведениям компании, в столице продается 1600 квартир в элитных домах, в Сочи – 200. Общая площадь предложения в Москве составляет 216 700 кв. м, в Сочи – 24 000.

Стоимость люкс-жилья в Сочи превысила московские цены до пандемии, однако не так сильно. По итогам 2018 г. разрыв составлял 6%: 840 000 руб. за 1 кв. м против 787 000 руб. Разница стала больше по итогам прошлого года: в Москве 1 кв. м элитного жилья стоил 890 000 руб., в Сочи – больше 1 млн.

Глава офиса «Миэль» в Сочи Ислам Казаков подтвердил, что в Сочи элитное жилье дороже, чем в Москве. Жилье в Сочи дороже из-за географического положения города, в котором мало земли для строительства, и из-за запрета на строительство многоквартирных домов.

Если сравнивать все классы жилья, то самые высокие средние цены в Москве. По информации Росстата, по итогам II квартала квартиры на первичном рынке в столице стоили в среднем 277 000 руб. за 1 кв. м, в Краснодарском крае – 74 000 руб.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.10.2021, 15:33
    Гость: неудивительно

    В Сочи это жилье строят где попало:в поймах рек,на склонах гор,возле моря.А потом то сочинцев топит,то земля ползет вместе с домами.
    И зачем государству материально помогать таким пострадавшим?

  3. 06.10.2021, 13:08
    Гость: Юляша

    Там одно ворье скупает.Всех по списку можно сажать пожизненно и с полной конфискацией :)
    Скорее бы уже !

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