Тимирязевка отдаст 24 гектара опытных полей вуза под жилую застройку

17:52 16.10.2021

Коммерческая застройка вновь угрожает Тимирязевской академии. Ученый совет решил отдать инвестору 24 гектара, и часть этой территории может превратиться в жилой квартал, сообщают "Вести".

Несколько лет назад атаки на земли сельхозвуза уже были, остановить их удалось только после вмешательства президента: Путин призвал отставить Тимирязевскую сельхозакадемию "в покое".

И вот сейчас конфликт разгорается вновь.

Тимирязевка была основана в 1865 году, и теперь ее территорию отдают под коммерческую застройку. Селекционные сорта, уникальные растения пойдут под нож бульдозера. Как выяснили активисты, ученый совет академии поддержал передачу 24 гектаров крупному девелоперу. Девять уйдут под жилые многоэтажки, а на остальной земле обещают построить общежития, учебный корпус и спорткомплекс.

Муниципальный депутат Тимирязевского района Татьяна Михайлова возмущена до глубины души. "Я считаю, что это торговля телом, мы считаем, что это незаконно, потому что этот объект – особо ценный объект культурного наследия, имеющий охранную зону, на территории, которую собираются освоить, находится старейший сад", – заявила она.

Попытки застроить бесценные опытные поля предпринимаются регулярно. В 2016 году преподавателям и студентам сообща пришлось отбивать атаку коммерсантов. Фонд развития жилищного строительства тогда собирался засеять панельными многоэтажками 100 гектаров.

Активисты и районные депутаты собираются писать коллективные обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минсельхоз с требованием не допустить коммерческой застройки земель Тимирязевской академии.