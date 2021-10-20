Профессор РГГУ лишился квартиры после общения с телефонными мошенниками

21:04 20.10.2021

Профессор РГГУ, 76-летний философ и культуролог Игорь Яковенко заявил, что стал жертвой телефонных мошенников. Ученому сообщили, что он в ближайшее время должен освободить свою квартиру: договор о купле-продаже доктор философских наук подписал после разговора по телефону с лицами, которые представились работниками Центробанка.

«Пожилому профессору после ковида позвонили якобы из Центробанка РФ, сказали, что с его счетами происходят мошеннические действия, но они ситуацию контролируют. И для того, чтобы всех мошенников вывести на чистую воду, нужно снять все деньги и положить на другой счет, — рассказал РБК адвокат ученого, председатель московской коллегии адвокатов «Единство» Сергей Худяков. — Потом попросили взять кредит в банке, тоже перевести деньги на счет, для того чтобы отследить мошенников. После сказали, что квартирой профессора тоже заинтересовались мошенники, предложили вариант ее спасти. Сказали, что знают, что скоро придут риелторы-мошенники и Игорю Григорьевичу нужно сделать вид, что он не знает о том, что это схема обмана, подписать договор купли-продажи».

Яковенко поверил звонившим и подписал документы о продаже квартиры и дачи. Деньги, вырученные за продажу, по указанию мошенников, предлагалось передать лицам в автомобиле. Ученого заверили, что это сотрудники полиции, которые занимаются расследованием дела о риелторах-мошенниках.

После этого звонившие перестали выходить на связь. По словам адвоката, затем появился покупатель квартиры, который в грубой форме заявил, что теперь имущество Игоря Яковенко принадлежит ему и ученый с несовершеннолетним ребенком (проживает вместе с Яковенко) должен выехать.

«Со мной связывался человек, который представился покупателем квартиры. Он требовал, чтобы я съехал в понедельник, в крайнем случае во вторник. А в среду, 20 октября, придут срезать двери и выбрасывать меня», — сказал профессор РБК.

Яковенко добавил, что общение с аферистами продолжалось с августа по октябрь. Все это время ему строго запрещалось рассказывать о звонках близким, так как якобы могло сорвать спецоперацию.