Поклонская подтвердила наличие квартиры за 53 млн руб. от государства

16:57 14.11.2021

Посол России в африканской республике Кабо-Верде Наталья Поклонская подтвердила информацию СМИ, что государство выделило ей квартиру за 53 млн рублей. Она также пожаловалась, что теперь все знают ее адрес проживания.

«После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней „сенсации“ о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому. В том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня. А таких было и есть много», — написала Поклонская в своем telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что перед отъездом из России Поклонская получила от государства квартиру в Москве. Бывшему прокурору Крыма теперь принадлежит квартира в жилом комплексе «Дача Сталина» площадью 119,2 квадратного метра в доме на улице Староволынской, 12 в Москве, пишет URA.RU. «Дачу Сталина» называют домом управления делами администрации президента. В жилом комплексе находятся служебные квартиры ведомства, часть из них уже приватизирована чиновниками.