Поклонская подтвердила наличие квартиры за 53 млн руб. от государства

Посол России в африканской республике Кабо-Верде Наталья Поклонская подтвердила информацию СМИ, что государство выделило ей квартиру за 53 млн рублей. Она также пожаловалась, что теперь все знают ее адрес проживания.

«После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней „сенсации“ о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому. В том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня. А таких было и есть много», — написала Поклонская в своем telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что перед отъездом из России Поклонская получила от государства квартиру в Москве. Бывшему прокурору Крыма теперь принадлежит квартира в жилом комплексе «Дача Сталина» площадью 119,2 квадратного метра в доме на улице Староволынской, 12 в Москве, пишет URA.RU. «Дачу Сталина» называют домом управления делами администрации президента. В жилом комплексе находятся служебные квартиры ведомства, часть из них уже приватизирована чиновниками.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.11.2021, 00:31
    Гость: Тт

    Когда-то была гособвинителем от Украины по делу ВИКТОРА САЖИНА"Русская община".Интересный рассказ о былых заслугах "патриотов".

  3. 14.11.2021, 23:44
    Гость: Депутат от Единой России

    В такое сложное для страны время надо дружнее сплотиться вокруг нашего лидера и потуже затянуть пояса. Страна в кольце врагов, во время войны намного хуже жили и выдержали. Экономить надо, третья волна короновируса на подходе.

  4. 14.11.2021, 23:33
    Гость: Дом-музей Поклонской

    Если умело раскрутить, квартира вырастет в цене втрое. Ради понтов какой-нибудь олигаршонок приобретет для своей любовницы.

Все комментарии (40)
Выбор читателей
Автоматные очереди и костры: что происходит на границе Польши и Белоруссии
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В Петербурге вводят обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Клишас: обязательная вакцинация не нарушает конституционные права
Путин и Меркель на Международной конференции по Ливии в Берлине
Меркель подтолкнула Путина к поглощению Беларуси
Избранное
«Конец фильма», 18 сентября, «Мумий Тролль Music Bar»
Дым от якутских пожаров дошел до Урала, а мы все тушим Грецию да Турцию
«Современная российская элита сложилась в 90-е и являет собой продукт распада советского общества»
Слово и дело власти, или Как вырастить Иванов, родства не помнящих
«Российская элита хотела верности от потенциальных сателлитов, но не готова была за эту верность платить»
«Как можно столь нагло искажать ситуацию насчет мигрантов?! Почему прячется статистика по явно повышающейся этнопреступности в стране?»
«Смятение и раздор в верхах, усиление внутриэлитной вражды – вот чего жаждет Запад, командируя Навального в нашу страну»
Рецензия на мультфильм «Семейка Аддамс. Горящий тур»: непроницаемость личных границ
Проделки мрачного клоуна на подтанцовке: странные санкции Киева и обострение в Донбассе
«Дикая армия» Владимира Путина
Власти Москвы ждут мигрантов. Дадут ли шанс гражданам России?