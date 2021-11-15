Родителей с детьми могут освободить от уплаты налога при продаже жилья
По поручению президента России Владимира Путина Департамент налоговой политики Министерства финансов РФ разработал проект Федерального закона о внесении изменений в статью 217.1 НК РФ РФ.
В законопроекте указано, что граждане при продаже жилого объекта недвижимости освобождаются от уплаты налога 3-НДФЛ независимо от срока владения жильем, но только при совокупности следующих условий:
- Наличие у родителя двух и более несовершеннолетних детей или если детям не исполнилось 24 года, при условии, что они обучаются на дневной форме в образовательных учреждениях.
- После продажи жилья родителю необходимо приобрести новое жилое помещение в период с 01 января по 30 апреля следующего года.
- Общая площадь приобретенного жилья или его кадастровая стоимость (но не более 50 млн. рублей), должны быть больше, чем в проданном объекте.
- Семье, на дату продажи, не принадлежит жилье с общей площадью или кадастровой стоимостью в совокупности более 50% от приобретаемого жилого помещения.
Приведем пример. Семья, состоящая из мужа, жены, 15-летнего ребенка, 23-летнего студента, обучающегося по очной форме, продала в январе единственную квартиру с кадастровой стоимостью 10 млн. рублей. Следовательно, если семья приобретет новое жилье с кадастровой стоимостью более 10 млн. рублей до 30 апреля следующего года, то налогоплательщик освобождается от уплаты налога в размере 1,3 млн. рублей.
Какие правила действуют сегодня
По общим правилам, граждане освобождаются от уплаты налога при продаже жилого помещения, если владеют собственностью более 5 лет.
Также собственники освобождаются от налога 3-НДФЛ, если срок владения жилым помещением составляет более 3-х лет, но при соблюдении одного из следующих условий:
- Недвижимость получена по наследству, приватизации, договору дарения между членами семьи или близкими родственниками, договору пожизненной ренты.
- Жилье единственное.
- Жилое помещение приобретено до 01 января 2016 года.
Срок владения жилым помещением начинает исчисляться с момента государственной регистрации права собственности (не с момента подписания договора). При этом следует отметить, что для граждан, заключивших договор долевого участия или договор цессии, срок владения жилым помещением начинает течь с момента полной оплаты по договору.
Приведем пример. В январе 2018 года дольщик приобрел у застройщика квартиру по ДДУ. Полная оплата по договору произошла в январе 2019 года. Иное жилое имущество у дольщика отсутствует. Таким образом, гражданин вправе продать недвижимость без уплаты налогов с января 2022 года.
По мнению судебного юриста Королёва Дмитрия Вадимовича, руководителя юридической компании «Королёв и партнёры», данный закон имеет перспективу быть принятым в ближайшее время, так как законопроект Правительства Российской Федерации направлен на улучшение жилищных условий семей с детьми путем освобождения от уплаты налога при продаже объекта недвижимости.
Однако имеются и недостатки. «Не все семьи смогут соблюсти заявленные требования. Так, например, если у семьи трудное материальное положение и совершеннолетний ребенок вынужден подрабатывать и учиться на заочной форме обучения, то такая семья не сможет воспользоваться налоговой льготой. Не думаю, что доход студента поможет семье улучшить жилищные условия в разумные сроки. Также вызывают вопросы толкования самого закона, наверняка начнутся споры между гражданами и налоговой инспекцией. В этом случае, рекомендуем налогоплательщикам обращаться за разъяснениями в Департамент налоговой политики Минфина РФ, путем электронного обращения», - отмечает юрист.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ага, балаганчик расщедрился.
Еще и от денег освободите? Вы и так уже все собственного производства бумажонки из страны выколотили. Что с ними делать будете? Зад вытирать?
В РФ еще многое есть, чего нет ни в одной стране. Нпример, неподсудности за любые преступления или изменения истории и Конституции государства при каждой смене его гаранта и хранителя.
прикол такой?
Как интересно. У меня в стране такого налога нет. Есть налог с покупки, но платится только тогда когда объект недвижимости купите и продадите до 5 лет. Не продадите - не платите.