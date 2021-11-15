Родителей с детьми могут освободить от уплаты налога при продаже жилья

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Сейчас граждане освобождаются от уплаты налога при продаже жилого помещения, если владеют собственностью более 5 лет

По поручению президента России Владимира Путина Департамент налоговой политики Министерства финансов РФ разработал проект Федерального закона о внесении изменений в статью 217.1 НК РФ РФ.

В законопроекте указано, что граждане при продаже жилого объекта недвижимости освобождаются от уплаты налога 3-НДФЛ независимо от срока владения жильем, но только при совокупности следующих условий:

  1.  Наличие у родителя двух и более несовершеннолетних детей или если детям не исполнилось 24 года, при условии, что они обучаются на дневной форме в образовательных учреждениях.
  2. После продажи жилья родителю необходимо приобрести новое жилое помещение в период с 01 января по 30 апреля следующего года.
  3. Общая площадь приобретенного жилья или его кадастровая стоимость (но не более 50 млн. рублей), должны быть больше, чем в проданном объекте.
  4. Семье, на дату продажи, не принадлежит жилье с общей площадью или кадастровой стоимостью в совокупности более 50% от приобретаемого жилого помещения.

Приведем пример. Семья, состоящая из мужа, жены, 15-летнего ребенка, 23-летнего студента, обучающегося по очной форме, продала в январе единственную квартиру с кадастровой стоимостью 10 млн. рублей. Следовательно, если семья приобретет новое жилье с кадастровой стоимостью более 10 млн. рублей до 30 апреля следующего года, то налогоплательщик освобождается от уплаты налога в размере 1,3 млн. рублей.

Какие правила действуют сегодня


По общим правилам, граждане освобождаются от уплаты налога при продаже жилого помещения, если владеют собственностью более 5 лет.

Также собственники освобождаются от налога 3-НДФЛ, если срок владения жилым помещением составляет более 3-х лет, но при соблюдении одного из следующих условий:

  1. Недвижимость получена по наследству, приватизации, договору дарения между членами семьи или близкими родственниками, договору пожизненной ренты.
  2. Жилье единственное.
  3. Жилое помещение приобретено до 01 января 2016 года.

Срок владения жилым помещением начинает исчисляться с момента государственной регистрации права собственности (не с момента подписания договора). При этом следует отметить, что для граждан, заключивших договор долевого участия или договор цессии, срок владения жилым помещением начинает течь с момента полной оплаты по договору.

Приведем пример. В январе 2018 года дольщик приобрел у застройщика квартиру по ДДУ. Полная оплата по договору произошла в январе 2019 года. Иное жилое имущество у дольщика отсутствует. Таким образом, гражданин вправе продать недвижимость без уплаты налогов с января 2022 года.

По мнению судебного юриста Королёва Дмитрия Вадимовича, руководителя юридической компании «Королёв и партнёры», данный закон имеет перспективу быть принятым в ближайшее время, так как законопроект Правительства Российской Федерации направлен на улучшение жилищных условий семей с детьми путем освобождения от уплаты налога при продаже объекта недвижимости.

Однако имеются и недостатки. «Не все семьи смогут соблюсти заявленные требования. Так, например, если у семьи трудное материальное положение и совершеннолетний ребенок вынужден подрабатывать и учиться на заочной форме обучения, то такая семья не сможет воспользоваться налоговой льготой. Не думаю, что доход студента поможет семье улучшить жилищные условия в разумные сроки. Также вызывают вопросы толкования самого закона, наверняка начнутся споры между гражданами и налоговой инспекцией. В этом случае, рекомендуем налогоплательщикам обращаться за разъяснениями в Департамент налоговой политики Минфина РФ, путем электронного обращения», - отмечает юрист.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.11.2021, 19:12
    Гость: Старый

    Еще и от денег освободите? Вы и так уже все собственного производства бумажонки из страны выколотили. Что с ними делать будете? Зад вытирать?

  3. 15.11.2021, 18:55
    Гость: Евгений В

    В РФ еще многое есть, чего нет ни в одной стране. Нпример, неподсудности за любые преступления или изменения истории и Конституции государства при каждой смене его гаранта и хранителя.

  5. 15.11.2021, 16:47
    Гость: Европеец

    Как интересно. У меня в стране такого налога нет. Есть налог с покупки, но платится только тогда когда объект недвижимости купите и продадите до 5 лет. Не продадите - не платите.

Все комментарии (6)
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