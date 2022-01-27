Преимущества агентств элитной недвижимости: лучшие новостройки от застройщиков, скидки и закрытые предложения

18:46 27.01.2022

Элитные новостройки Москвы от застройщика. Узнайте о преимуществах, которые дает сопровождение агентства элит-класса. Также узнайте о закрытых объектах, которые не рекламируют, о них риелторы сообщают покупателям персонально.

Содержание:

Доступ к закрытым продажам

Выгодные условия

Безопасность и экономия времени

При самостоятельном подборе элитной недвижимости в Москве покупатели сталкиваются с типичными для этого рынка проблемами. Во-первых, выбор объектов премиум-класса в столице ограничен – особенно если речь о первичных предложениях в лучших московских районах.

Во-вторых, покупателям нужна не просто элитная новостройка Москвы от застройщика, а статусный образ жизни со всеми его атрибутами: безупречным сервисом, современной инфраструктурой, благополучными соседями и т.д. Соответствие этим критериям сложно оценить с первого взгляда, тем более, что у статусных покупателей часто не хватает времени на полноценный обзор объекта.

Все эти проблемы решаются привлечением агентства элитной недвижимости, где брокеры берут на себя все хлопоты по поиску и проверке объекта, а клиенту остается только указать на понравившийся вариант. Давайте на примере компании Dax Realty рассмотрим все преимущества, которые дает сопровождение агентства элит-класса.

Доступ к закрытым продажам

На сайте компании размещены десятки лучших элитных ЖК – можно оценить планировки квартир, архитектуру новостройки и репутацию застройщика. Чтобы не просматривать весь каталог самостоятельно, можно просто передать эксперту все свои пожелания и в течение 30 минут получить подборку подходящих ЖК-новостроек Москвы от застройщика. Однако нужно учитывать, что в открытом доступе представлена только часть предложений от Dax Realty.

Агентство выступает официальным партнером московских девелоперов, поэтому располагает информацией о закрытых продажах. В такой форме реализуются эксклюзивные новостройки – как правило, ЖК от застройщика с небольшим количеством квартир. Закрытые объекты не рекламируют, о них риелторы сообщают покупателям персонально. Такие предложения гарантируют комфортную среду проживания в узком кругу московской элиты.

Выгодные условия

Брокеры Dax Realty добиваются от девелоперов особых условий сотрудничества, поэтому подбор недвижимости через это агентство – максимально выгодное решение. Именно в эту компанию обращаются за самыми привлекательными сделками и спецпредложениями.

Сэкономить можно на дисконтах, субсидированной ипотечной ставке или вложениях в объекты с отдаленным сроком сдачи. По оценкам экспертов, новостройка Москвы от застройщика обойдется в среднем на 30% дешевле, если покупать объект на этапе котлована.

Привлекая агентство к подбору квартиры от застройщика в Москве, вы получаете в свое распоряжение не только тщательно отобранные объекты, но и экспертные знания и опыт. Брокеры следят за трендами первичного рынка недвижимости, фокусируются только на лучших его предложениях и могут оценить их привлекательность как по заявленным критериям, так и с точки зрения инвестиций. По запросу специалисты продаж проводят подробный инвестиционный анализ и расчет, так что вы будете знать, какую прибыль принесет продажа или сдача квартиры в будущем.

Безопасность и экономия времени

Недобросовестные продавцы недвижимости встречаются даже в премиальном сегменте, поэтому обращение в агентство – надежный способ обезопасить себя и свои вложения. В Dax Realty безопасность клиента обеспечивается:

проверкой юридической чистоты продавца и жилого комплекса;

сотрудничеством только с проверенными девелоперами с безупречной репутацией;

помощью в оформлении документов и полным сопровождение сделки – от заключения договора ДДУ до оформления права собственности;

гарантией конфиденциальности.

Кроме безопасности, статусным клиентам важно обеспечить максимально эффективное использование времени, ведь его постоянно не хватает. В некоторых компаниях считается нормальной практика выезда на объекты, не отвечающие запрошенным требованиям, – это оборачивается пустой тратой драгоценного времени покупателя.

В Dax Realty используют другой подход – заранее присылают фото и видео, отснятые на объекте, чтобы исключить неподходящие варианты. И только затем агентство организует экскурсию – в удобное время и на собственном автомобиле бизнес-класса.

Как видите, при самостоятельном выборе недвижимости премиум-класса можно лишиться многих важных преимуществ, упустить эксклюзивные предложения, ошибиться с инвестиционной привлекательностью. Так что такую важную сделку, как покупка элитной квартиры, лучше проводить в сопровождении опытных экспертов.