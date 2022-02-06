ВТБ начал выдавать ипотеку на кладовки и машиноместа

Банк ВТБ

Банк ВТБ сообщил о запуске во всех регионах присутствия банка новой программы на приобретение кладовок и машиномест.

Оформление сделки доступно по паспорту и СНИЛС как на готовые, так и на строящиеся объекты. Дополнительного подтверждения дохода не требуется. Минимальная ставка составляет 10,7%. Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости объекта.

Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей. Максимально доступный размер средств при покупке машиноместа — 4 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 2 млн — для остальных регионов. Для приобретения кладового помещения сумма кредита может достигать 2 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 1 млн — для других регионов. Срок кредита — до 30 лет.

По данным ВТБ, в 2021 году спрос россиян на паркинги в новостройках увеличился в среднем на 20-30%. По прогнозам банка, в 2022 году новым предложением могут воспользоваться свыше 10 тысяч клиентов.

 

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