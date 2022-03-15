Правительство РФ отменит пени и штрафы за просрочку платежей за ЖКУ

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Правительство России в 2022 году сможет отменять повышенные пени и штрафы за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также взносов за капитальный ремонт. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Также документ дает возможность вводить мораторий на поверку счетчиков — с граждан не будут взимать пени и штрафы, если те не установили или не заменили счетчики учета коммунальных услуг, пишет РБК.

В настоящее время размер штрафов за неполное и несвоевременное внесение платы за жилье, коммунальные услуги и взносов за капремонт, согласно ст. 155 Жилищного кодекса, рассчитывается с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты.

Новым законом установлены особенности расчета указанных штрафных санкций в целях недопущения роста их размера в связи с повышением до 20% годовых Центральным банком ключевой ставки, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.03.2022, 21:08
    Гость: Что-то я не понял

    Отменит или сможет? А если не сможет? У меня сосед после смерти матери уже почти три года ничего не платит и никто в ус не дует. Приходят ему грозные писульки, про пени, штрафы, мировой суд, приказы и пр., но толку ноль, т.к. у него фамилия даже после литра не выговоришь и каждый раз в ней куча ошибок.

  2. 15.03.2022, 18:33
    Гость: ну

    еще если бы эту дебильную ГИС ЖКХ отменили , цены бы им не было. Каждый месяц все УК чего-то загружают и выгружают имитирую бурную бесполезную деятельность. И с теплоснабжением навели порядок, где беспредельщики производят начисления как будто мы все живем в Арктике либо Антарктике.

  3. 15.03.2022, 18:04
    Гость: Гость

    Тут не пени отменять,а сокращать начисления по ЖКУ нужно.По-хорошему,деньги нужно взять из бюджета ведомств Золотова,Колокольцева и от сокращения управленцев в ЖКХ_:первые 2 не имеют достаточно квалифицированных сотрудников и приходится резервистов и всяких заезжих послать на Украину,а в ЖКХ расплодились офисные бездельники .

  4. 15.03.2022, 17:35
    Гость: Старый

    Не ждите от этой власти даже заявленной "поддержки населения". Население для них те, кого обобрали их западные "партнеры". Вот им и будут помогать до последнего россиянина.

  5. 15.03.2022, 16:58
    Гость: Счастлив плебс: хоть третью шкуру

    Не сдерут на абажуры!
    Не ликуй, однако, люд:
    Две-то первые сдерут!

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