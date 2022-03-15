Правительство РФ отменит пени и штрафы за просрочку платежей за ЖКУ

14:49 15.03.2022

Правительство России в 2022 году сможет отменять повышенные пени и штрафы за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также взносов за капитальный ремонт. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Также документ дает возможность вводить мораторий на поверку счетчиков — с граждан не будут взимать пени и штрафы, если те не установили или не заменили счетчики учета коммунальных услуг, пишет РБК.

В настоящее время размер штрафов за неполное и несвоевременное внесение платы за жилье, коммунальные услуги и взносов за капремонт, согласно ст. 155 Жилищного кодекса, рассчитывается с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты.

Новым законом установлены особенности расчета указанных штрафных санкций в целях недопущения роста их размера в связи с повышением до 20% годовых Центральным банком ключевой ставки, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.