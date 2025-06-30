В России с 1 июля начнется эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ
Эксперимент по онлайн-информированию и взаимодействию при взыскании долгов за коммунальные услуги пройдет в России с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, пишет ТАСС.
Целями эксперимента является повышение информированности граждан о наличии у них задолженности за ЖКХ, оптимизация нагрузки на мировых судей при вынесении ими приказов о взыскании задолженности и сокращение сроков взыскания этой задолженности.
В рамках эксперимента будут взаимодействовать государственная информационная система (ГИС) ЖКХ, автоматизированная система "Правосудие", портал госуслуг и Единая цифровая платформа в социальной сфере.
Мировые судьи смогут в электронном виде получать от ГИС ЖКХ заявления о взыскании задолженности за коммунальные услуги, содержащие все необходимые сведения, чтобы не приходилось направлять "бумажные" запросы в различные органы власти. Одновременно с этим должникам в личный кабинет на портале госуслуг будет приходить информация о наличии у них задолженности, а также о действиях, которые принимаются по этому вопросу взыскателями и мировыми судьями.
Участие граждан и организаций ЖКХ в эксперименте будет добровольным.
Минстрою поручено в течение 15 рабочих дней сформировать перечень регионов, которые примут участие в эксперименте.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Путь путинистов – от провала к провалу, от безумия к безумию. И впрямь они уверенно держат 1 место в Европе. За коммуналку мне присылают две квитанции. Первая, «отопительно-водопроводная» приходила до 20 числа следующего поле оказания услуг месяца. Вторая, «за всё прочее», спустя 3 недели. В результате до 10 числа через месяц после оказания коммунальных услуг я полностью расплачивался с ЖКХ.
Но последние 2 месяца квитанция «за всё прочее» стала приходить не через 3 недели после первой, а спустя месяц.
А Вовочка, весь такой грозный, сдвинул брови, стал угрожать тем, кто не расплатится до 15 числа. Сам хоть понимает, что несёт? Как можно расплатиться по квитанции, которые ещё не пришли? А то сразу – будет судилище и прочая околесица.
…
Случайно прочитал в интернете, что оказця, Вован со своими подельниками оказывают помощь таджикским «переселенцам» в эрэфку. Таджикских изуверов, перебивших в «крокусе» полторы сотни дорогих россиян, знатоки путинской юриснапруденции уже отмазали (во всё виноваты укры). И теперь таджики получают из нашего бюджета на каждого, вы не поверите, от 700 тыщ до 2,5 млн. рэ в год. Для сравнения, моя годовая пенсия меньше 400 тыщ, которой хватает только на то, чтобы, не голодая, прожить 2 недели, после чего начинаются проблемы с питанием.
Путин! Проваливай со своими лжереформами. Ты делаешь всё, чтобы погубить Россию и её народ, заменив его зарубежной нерусью. Это даже предательством не назовёшь, это необъявленная война против России.
Ухохотался))) Должникам жку будут приходить на портал госуслуг уведомления. А у должника деньги на интернет есть??? Он туда заходит, в этот "личный кабинет"? И, вообще,он зарегистрирован в тих госуслугах? Я-нет. Вот кто придумывает эти дебильные новшества, оторванные от реальности? Займитесь делом, не летайте в облаках.
Согласно законодательству, подакцизными товарами считаются:
Продукты, содержащие этиловый спирт. Это практически все алкогольные напитки, в том числе пиво и вино.
Сигареты и другие табачные изделия, включая заменители и табачные отходы.
Жидкость для электронных сигарет.
Практически все виды топлива для автомобилей и спецтехники. В этот пункт входят бензин, солярка, керосин, сжиженный газ, биодизель и т.д.
Электрическая энергия.
Автомобили, предназначенные для коммерческой перевозки грузов.
Мотоциклы и транспортные средства позволяют перевозить более 10 пассажиров за раз.
Полуприцепы и прицепы. Отметим, что дома на колесах также попадают в эту категорию.
Легковые машины, а также кузова для их производства.
С подробным списком подакцизных товаров вы можете ознакомиться в Налоговом кодексе.
Врешь.
С фонда зарплаты еще высчитывают, кроме 13-15% налогов, 30% в ИФНС на пенсионное, социальное и медицинское страхование и от 0,2% в СФР от несчастных случаев.
Кроме того, на ряд товаров в цену включены акцизы. Например, в ГСМ, в зависимости от типа, до 60% стоимости.
Не забудьте НДС, который берут со всего, что шевелится.
Ко всем купленным товарам в стоимость заложены те же налоги с прибыли продавца, которые берут из кармана покупателя.
Итого средний гражданин отдает государству 3/4 своей зарплаты в виде налогов и сборов...
А куда все это тратися государством, мы все знаем...
республики Северного Кавказа и кочевой народ будут участвовать в этом эксперименте по взысканию долгов за ЖКХ?