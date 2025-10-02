Здание Гостиного двора в центре Москвы будет реконструировано в жилье

13:15 2.10.2025

Здание Гостиного двора на ул. Малая Якиманка планируется приспособить под жилье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе девелопера Dominanta.

«На данный момент можем подтвердить наше участие в проекте и то, что здание планируется приспособить под жилую застройку. Концепция находится в разработке», – сказали в пресс-службе.

Согласно информации из объявления по продаже, здание Гостиного двора XVIII – начала ХIХ века общей площадью 4,1 тыс. кв. м расположено по адресу: ул. Малая Якиманка, д. 24. и является объектом культурного наследия.