Здание Гостиного двора в центре Москвы будет реконструировано в жилье

Здание Гостиного двора на ул. Малая Якиманка планируется приспособить под жилье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе девелопера Dominanta.

«На данный момент можем подтвердить наше участие в проекте и то, что здание планируется приспособить под жилую застройку. Концепция находится в разработке», – сказали в пресс-службе.

Согласно информации из объявления по продаже, здание Гостиного двора XVIII – начала ХIХ века общей площадью 4,1 тыс. кв. м расположено по адресу: ул. Малая Якиманка, д. 24. и является объектом культурного наследия.

  2. 02.10.2025, 14:54
    Гость: ABCD

    Забыл дописать в "элитной жильё" с ценами квартиры от сотни миллионов.
    А то даже как то смешно читать такие заголовки, ещё подумают, что многодетные нищеброды там поселяться.

Все комментарии (4)
