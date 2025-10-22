Микрокредитным организациям разрешили выдавать ипотеку

В России 22 октября вступил в силу закон, позволяющий микрокредитным организациям в регионах предоставлять ипотечные кредиты, сообщает "Парламентская газета".

Согласно документу, выдавать такие займы смогут микрокредитные компании, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат субъекту РФ или единственным учредителем (участником) которых является субъект. Такая деятельность должна осуществляться исключительно в рамках реализации региональных госпрограмм.

Субъект РФ может выступать учредителем лишь одной микрокредитной компании. 

При этом Центробанк введет дополнительные требования к микрокредитным компаниям и к выдаче ими займов для участия в региональных госпрограммах. Список организаций, имеющих право на реализацию такой деятельности, регулятор сформирует позднее.

Погашать ипотечные кредиты, выданные микрокредиторами, разрешили с использованием средств маткапитала и выплаты в сумме 450 тысяч рублей, предоставляемой многодетным семьям. 

  1. 22.10.2025, 22:35
    Гость: Max

    Микрокредит это подлейший способ закабаления, рассчитанный на беднейшую часть общества. Затем к бедолаге может поступить предложение о списании долгов, но за это придется кое-где поучаствовать.

