Shot: Долина 12 лет не платила налоги за особняк в Подмосковье
Певица Лариса Долина в течение 12 лет не уплачивала налог за один из объектов недвижимости в Подмосковье. Речь идёт о её загородном особняке, расположенном в закрытом посёлке Славино, узнал телеграм-канал SHOT.
В 2003 году артистка приобрела участок и построила на нём трёхэтажный дом площадью около 360 кв. метров. Позже рядом началось строительство ещё одного коттеджа — четырёхэтажного, почти на 660 квадратов. Этот объект, завершённый в 2011 году, длительное время не был оформлен в собственность и, соответственно, не облагался налогом.
На кадастровый учёт дом поставили только в августе 2024 года. Решение узаконить объект последовало после того, как Долина стала жертвой мошенников.
За годы неуплаты налога экономия могла составить около миллиона рублей.
спора Долиной и Лурье
Возможной развязкой конфликта между Ларисой Долиной и Полиной Лурье может стать мировое соглашение, при котором певица приобретет покупателю другую квартиру. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает «РИА Новости». Этот вариант, по его словам, выглядит «привлекательным» для сторон.
Гаврилов пояснил, что в таком случае продавец берет на себя обязательство купить покупателю подходящий по параметрам объект, а спорная квартира возвращается прежнему владельцу. По его словам, это позволит покупателю получить жилье, продавцу — снять общественное давление, а суду — закрыть дело.
заявили, что певица Лариса Долина действовала под психологическим принуждением со стороны мошенников. Об этом сказано в судебных документах, с которыми 9 декабря ознакомились «Известия».
Эксперты заявили, что злоумышленники использовали комплексное психологическое воздействие — в результате этого Долина временно утратила способность критически оценивать ситуацию. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, на фоне давления аферистов у нее развилось расстройство адаптации. Эксперты убеждены, что мошенники под угрозами «изолировали» певицу от внешнего мира, что вызвало у нее выраженную тревогу, страх и ощущение безвыходности. По мнению специалистов, Долина лишилась возможности полноценно осмысливать происходящее и оказывать сопротивление. При этом в документе указано, что ранее артистка не страдала психическими расстройствами и была способна давать показания.
Специалисты, проводившие политологическую (деструктологическую) экспертизу, заявили, что мошенники применяли схему, включающую социальную изоляцию, контроль сознания и эмоциональные качели. Согласно заключению экспертов, обману Долиной способствовали ее личностные черты, среди которых перечислены высокая социальная ответственность, доверчивость и ориентация на ценности безопасности, а также напряженный график, который, по их убеждению, снизил бдительность певицы.
Обе экспертизы признали Долину жертвой преступления. Специалисты заявили, что певица действовала в состоянии психологического принуждения и не о
Но почему так странно и неожиданно самый справедливый и абсолютно независимый суд РФ, полностью положив на Закон РФ и всяческие кодексы, типа ГК, вдруг оказался полностью на ее стороне?!
Скандал со счетами Долиной продолжается: обычные россияне оказались должны певице десятки миллионов рублей.
Певице Ларисе Долиной должны быть возвращены крупные денежные суммы по судебным решениям, эти обязательства должны выполнить несколько фигурантов уголовного дела, пишет RT. Они оказались вовлечены в схему хищения средств с банковских счетов, оформленных на подставных лиц. По их словам, они не знали об операциях.
Злоумышленники изначально получили доступ к банковским картам этих людей и использовали их для вывода денег. Впоследствии юристы певицы добились в суде решений о взыскании долгов с формальных владельцев счетов. Следствие выяснило, что в схему были вовлечены карты 10 человек. Среди них был таксист Александр Келдыбаев, скончавшийся 2 августа 2024 года. Его отец Вячеслав узнал о том, что сын проходил по этому делу, лишь спустя год из новостей. По версии следствия, с его счета было получено 15 млн рублей, якобы принадлежавших Долиной.
Еще один фигурант, житель Оренбургской области Василий Кондукторов, рассказал, что о своем долге узнал через портал «Госуслуги». Суд постановил, что он должен вернуть певице 4,5 млн рублей. Наибольшая сумма была взыскана решением суда Йошкар-Олы с 21-летнего жителя Тольятти Андрея Основы. Без учета процентов и государственных пошлин она составила 13,5 млн рублей
