Shot: Долина 12 лет не платила налоги за особняк в Подмосковье

19:26 10.12.2025

Певица Лариса Долина в течение 12 лет не уплачивала налог за один из объектов недвижимости в Подмосковье. Речь идёт о её загородном особняке, расположенном в закрытом посёлке Славино, узнал телеграм-канал SHOT.

В 2003 году артистка приобрела участок и построила на нём трёхэтажный дом площадью около 360 кв. метров. Позже рядом началось строительство ещё одного коттеджа — четырёхэтажного, почти на 660 квадратов. Этот объект, завершённый в 2011 году, длительное время не был оформлен в собственность и, соответственно, не облагался налогом.

На кадастровый учёт дом поставили только в августе 2024 года. Решение узаконить объект последовало после того, как Долина стала жертвой мошенников.

За годы неуплаты налога экономия могла составить около миллиона рублей.