Долина отказала Лурье в требовании освободить квартиру до 30 декабря

13:45 29.12.2025

Певица Лариса Долина отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу покупательницы Полины Лурье.

"Мы попросили передать нам квартиру 30-го числа, нам представители Долиной ответили отказом", - сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко ТАСС. По ее словам, Долина заявила, что ее семья съедет не ранее 5 января.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. После этого Мосгорсуд обязал артистку выселится из квартиры.