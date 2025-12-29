Долина отказала Лурье в требовании освободить квартиру до 30 декабря

Лариса Долина © KM.RU, Алексей Белкин

Певица Лариса Долина отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу покупательницы Полины Лурье. 

"Мы попросили передать нам квартиру 30-го числа, нам представители Долиной ответили отказом", - сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко ТАСС. По ее словам, Долина заявила, что ее семья съедет не ранее 5 января.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. После этого Мосгорсуд обязал артистку выселится из квартиры.

  2. 29.12.2025, 22:15
    Гость: пора этой Биздоленной

    объявить БОЙКОТ, то есть НЕ ПОКУПАТЬ БИЛЕТЫ НА ЕЁ КОНЦЕРТЫ,ПУСТЬ ВАЛИТ КУДА ХОТЕЛА ну не в ИзраИль жеж, наверно в США. Ни совести,ни морали.

    Народная артистка нашлась! Фу!

  3. 29.12.2025, 20:19
    Гость: karelbabai

    а что так то же можно всем или только членам из вертикали власти с созданием которой президент поздравлял

  5. 29.12.2025, 18:31
    Гость: Пиар на всю страну

    Две еврейки из-за квартиры устроили еврейский междусобойчик. Старуха Долина такая наштукатуренная, страшная и голос у нее дурной. Непонятно почему на ее выступления ходит народ. Новерно только евреи.

Все комментарии (24)
Американцами раскрыт секрет самого таинственного оружия русских
