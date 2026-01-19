Судебные приставы передали ключи от квартиры Долиной Полине Лурье

14:12 19.01.2026

Судебные приставы передали ключи от квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье купила у певицы Ларисы Долиной, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"Сегодня квартира была передана Лурье и пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства", — сказала она.

"Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, ибо у её (Долиной – ред.) доверенного лица не было полномочий на передачу квартиры, ключей и подписание акта приема-передачи квартиры в добровольном порядке. А вот полномочия на действия в рамках исполнительного производства у представителя есть", - добавила Свириденко.

По словам адвоката, Лурье уже может заезжать — из квартиры Долиной вывезены все личные вещи звезды, кроме заранее оговоренных. Претензий стороны друг к другу не имеют.

Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной. Сегодня истекал срок добровольного ее выселения.