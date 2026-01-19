Судебные приставы передали ключи от квартиры Долиной Полине Лурье
Судебные приставы передали ключи от квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье купила у певицы Ларисы Долиной, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.
"Сегодня квартира была передана Лурье и пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства", — сказала она.
"Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, ибо у её (Долиной – ред.) доверенного лица не было полномочий на передачу квартиры, ключей и подписание акта приема-передачи квартиры в добровольном порядке. А вот полномочия на действия в рамках исполнительного производства у представителя есть", - добавила Свириденко.
По словам адвоката, Лурье уже может заезжать — из квартиры Долиной вывезены все личные вещи звезды, кроме заранее оговоренных. Претензий стороны друг к другу не имеют.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной. Сегодня истекал срок добровольного ее выселения.
А кто мошенник? Кто?
Наконец-то, пусть даже если это не всегда неадекватный Гость вспомнил, как бывшая одесситка выступала в роли иноагента, изгаляясь по поводу наших патриотических ценностей. Спасибо Гостю за напоминание. Ведь по её когда-то озвученному мнению "Бессмертный полк" - это дешёвый спектакль, устроенный властями, для которого автобусами свозили массовку из провинции. Но по факту ряд моих обычных знакомых москвичей с гордостью и без всякого принуждения приняли участие в этой акции. Так что вполне вероятно, что памятуя о реальных моральных ценностях данной особы, бывшие земляки попросили певичку финансово помочь им. Для этого предложили фиктивно продать квартиру, а на роль лоха подобрали мать-одиночку. Согласно первоначальному плану ей обещали с помощью своих людей в судах оставить квартиру, а Лурье - "с носом". Лишь широкая огласка и возмущение по вей стране смогли сорвать эту аферу. Но всезнающий Гость обещает, что бандеровцы устроят Лурье "Месть звезды" - ведь в этом наши бывшие братья изрядно поднаторели.
Долина бездомная, но у нее есть запасные ключи. Долина приедет и займет как оккупас в испании пустую крартиру. Международное право и права человека понимаешь.
