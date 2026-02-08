В Госдуме предложили запретить наличные сделки с недвижимостью

18:59 8.02.2026

Депутаты Госдумы планируют внести законопроект, согласно которому все сделки россиян и бизнеса с недвижимостью будут оплачиваться безналичным способом, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, эту инициативу предложила партия "Справедливая Россия", она связана со случаем Долиной.

"Интересы граждан тогда будут больше учтены. И обмана не будет, поскольку очень много злоупотреблений с тем, что в наличной форме сделки осуществляется", - уточнил глава думского комитета.

Законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Если его примут, то эта мера должна заработать "со второй половины этого года", отметил депутат.