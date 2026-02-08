В Госдуме предложили запретить наличные сделки с недвижимостью
Депутаты Госдумы планируют внести законопроект, согласно которому все сделки россиян и бизнеса с недвижимостью будут оплачиваться безналичным способом, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, эту инициативу предложила партия "Справедливая Россия", она связана со случаем Долиной.
"Интересы граждан тогда будут больше учтены. И обмана не будет, поскольку очень много злоупотреблений с тем, что в наличной форме сделки осуществляется", - уточнил глава думского комитета.
Законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Если его примут, то эта мера должна заработать "со второй половины этого года", отметил депутат.
Этим лишь бы запретить и неважно что.
Наличные это законное средство платежа. Их запрет = нарушению конституции. Лучше разберитесь с судами по всей вертикали. Увольте всех судей, которые вынесли неверный вердикт. А остальных на переаттестацию. Кстати денег мало поэтому депутатов лучше уже начать сокращать для начала в 10 раз. Но лучше сразу в в 50 раз.
дума визирует все сделки.
Банкноты (билеты) Банка России являются законным средством платежа, обязательным к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей на всей территории РФ. Это установлено ст. 30 Федерального закона «О Центральном банке РФ (Банке России)». Отказ в приеме действующих наличных денег (в том числе ветхих, но платежеспособных) незаконен"
,но ВДРУГ ЗАПРЕТ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА НАЛИЧНЫМИ,далее ВДРУГ ЗАПРЕТ НА ОБОРОТ ДЕНЗНАКОВ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
Вспомним запрет на массовые мероприятия в перод эпидемии.Я не смог заниматься на спортплощадке в парке - пришли две тетки патрульные и на площадке в 50 кв метров в парке прогнали меня и втого физушника аж в 6 утра суббботы. Режим нарушаем.
Ровно через дней 5 устраивают массовые топанья и флагомахания 9 мая на Красной Площади,собрав ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ СОЛДАТ НА ПАРАД без масок,не считая простых граждан.И это МОЖНО.А 11 мая со скамейки в нашем дворе сгоняют пару пенсионеров за сидение на скамейке .
если еще примут, то может когда и заработает. Если по стране обращаются денежные купюры, значит есть люди у которых их очень много и они найдут способ купить за них все даже то , что как бы не продается. В том числе и должности и звания и яхты и виллы иначе как им объяснят откуда у них такие деньжищи , а они на свободе.