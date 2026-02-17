В России разработают меры по снижению стоимости строительства жилья

Строящийся дом © KM.RU, Алексей Белкин

Власти России в рамках актуализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ разработают меры по снижению стоимости строительства жилья. 

Поручение об актуализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035 года в соответствии с этими секторами экономики дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам профильной стратегической сессии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Так, в числе направлений актуализации указаны: "разработка мер по повышению эффективности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, снижению стоимости строительства жилья, увязка градостроительного развития и развития территорий с транспортно-экономическим балансом до 2030 года". 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2026, 21:20
    Гость: ещё какая показуха.

    тут ДАМ заявил,что Едросы хотят предложить какую-то новую(ещё хлеще и страшнее???)политику своей партии и что-то новое замутить в России.Главное.чтобы мы их выбрали единогласно.То есть,25 лет(Четверть Века!) им мало-не все русские ещё вымерли-хотят что-то ещё сочинить,да? Даже не знаю,что тут можно прокомментировать...ПС:Прос*амши(почти полностью) страну за 25 лет-хотят её обнулить совсем,что ли?

  2. 17.02.2026, 20:31
    Гость: Когда

    ему было учиться,да и у кого.У него один учитель,но тот учил другому(тот больше по ливеру).

  3. 17.02.2026, 19:49
    Гость: Александр С.

    Они не мы. Кровью зальют страну, но власть не уступят. Учитесь у них, как надо не блеять и мекать, а реально гнуть свою линию подминая под себя всех, кто против. Клин вышибают клином.

  4. 17.02.2026, 19:34
    Гость: Nic

    Пусть разрабатывают, разве это плохо? Может сообщат официально,почему жильё дорого.

  5. 17.02.2026, 19:19
    Гость: stalker

    Ну, это тоже наше "достижение". Со знаком минус. Лишнее доказательство того, что все разговоры о снижении стоимости жилья это туфта чистой воды. Показуха власти.

Все комментарии (37)
Выбор читателей
«А давайте по-мужски!» – 10 пунктов Лаврова против «плана Дмитриева»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
«Закопают деньги в огородах»: в Госдуме предрекли похороны экономики из-за ЦБ
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Жительницам Крыма запросили рекордные штрафы по делу о жалобе в Кремль
Песков прокомментировал сообщения о возвращении расчетов в долларах с США
Избранное
Кинопремьера «Легенда о самбо»: самый главный бой за звание Человека
Кредитный кооператив как возможная альтернатива банку
Павлодар или Кызыл-Жар? Куда заведет лихорадочное переименование улиц в Казахстане
ГОРШЕНЕВ (Песни Брата), 19 июля, VK Stadium
«Ключевая», 16 ноября, «16 Тонн»
Graveworm «Killing Innocence»
Незадавшийся джихад: ход войны в секторе Газа показывает, что и мощь, и единение исламского мира во многом мнимы
Кинопремьера «Самый Новый год»: как выживали наши родители в смутном 1992-м
«Там, где кончается Запад, мир и человечество отнюдь не кончаются. Россия будет искать новых партнеров и друзей вне Запада»
«СССР – какой была и чего добилась исчезнувшая сверхдержава. Ненавистники СССР могут бесконечно бормотать свои слабоумные мантры, что страна была обречена с самого рождения»
Срочников трех воинских частей угостили традиционными блюдами Казахстана и Белоруссии
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации