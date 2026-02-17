В России разработают меры по снижению стоимости строительства жилья

13:46 17.02.2026

Власти России в рамках актуализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ разработают меры по снижению стоимости строительства жилья.

Поручение об актуализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035 года в соответствии с этими секторами экономики дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам профильной стратегической сессии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Так, в числе направлений актуализации указаны: "разработка мер по повышению эффективности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, снижению стоимости строительства жилья, увязка градостроительного развития и развития территорий с транспортно-экономическим балансом до 2030 года".