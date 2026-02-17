В России разработают меры по снижению стоимости строительства жилья
Власти России в рамках актуализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ разработают меры по снижению стоимости строительства жилья.
Поручение об актуализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035 года в соответствии с этими секторами экономики дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам профильной стратегической сессии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Так, в числе направлений актуализации указаны: "разработка мер по повышению эффективности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, снижению стоимости строительства жилья, увязка градостроительного развития и развития территорий с транспортно-экономическим балансом до 2030 года".
Комментарии читателей Оставить комментарий
тут ДАМ заявил,что Едросы хотят предложить какую-то новую(ещё хлеще и страшнее???)политику своей партии и что-то новое замутить в России.Главное.чтобы мы их выбрали единогласно.То есть,25 лет(Четверть Века!) им мало-не все русские ещё вымерли-хотят что-то ещё сочинить,да? Даже не знаю,что тут можно прокомментировать...ПС:Прос*амши(почти полностью) страну за 25 лет-хотят её обнулить совсем,что ли?
ему было учиться,да и у кого.У него один учитель,но тот учил другому(тот больше по ливеру).
Они не мы. Кровью зальют страну, но власть не уступят. Учитесь у них, как надо не блеять и мекать, а реально гнуть свою линию подминая под себя всех, кто против. Клин вышибают клином.
Пусть разрабатывают, разве это плохо? Может сообщат официально,почему жильё дорого.
Ну, это тоже наше "достижение". Со знаком минус. Лишнее доказательство того, что все разговоры о снижении стоимости жилья это туфта чистой воды. Показуха власти.