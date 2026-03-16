Долина подала в суд на мошенников, заставивших ее продать квартиру
Лариса Долина подала в суд на мошенников, участвовавших в афере с ее квартирой в центре Москвы.
"Поступило исковое заявление от представителя Долиной Л. А. с требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного ей <...>, в размере 176 141 000 рублей с Цырульниковой А. Н., Леонтьева Д. М., Каменецкого А. И. и Основы А. Д", — цитирует РИА Новости заявление судов общей юрисдикции Подмосковья.
Всех перечисленных обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к различными срокам с выплатой штрафов. По версии следствия, летом 2024 года они заставили певицу продать квартиру: уговорили ее перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб составил как минимум 317 миллионов рублей.
В марте 2025-го суд восстановил право собственности Долиной на недвижимость, однако ее покупательница Полина Лурье, оставшаяся без денег и жилья, смогла оспорить это решение в высшей инстанции.
В декабре суд постановил выселить артистку из квартиры, ключи от которой ее представитель передал только 19 января. За певицей признали право требовать возмещение имущественного вреда.
Всё это безобразие можно очень легко пресечь запретом на звонки гражданам от разного рода следователей, вызывайте повесткой и точка!И вообще следствие должен вести кто-то один,один уполномоченный орган и больше никто!И телефон дежурного по этому органу должен знать каждый гражданин для перепроверки и телефонный номер этот должен быть простой,максимум из четырёх одинаковых цифр.
А почему долину не судят? Ведь она пыталась украсть квартиру у Лурье? Да ещё сама передала деньги через курьеров и теперь с курьеров требует деньги. Аферистка и мошенница-судить её за это надо и никакая она не народная а антинародная.
Чувствуется европейское образование
Не мошеники, а курьеры.
Зачем этот дешевый спектакль.
Прокуратура возбудилась?