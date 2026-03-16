Долина подала в суд на мошенников, заставивших ее продать квартиру

Лариса Долина подала в суд на мошенников, участвовавших в афере с ее квартирой в центре Москвы.

"Поступило исковое заявление от представителя Долиной Л. А. с требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного ей <...>, в размере 176 141 000 рублей с Цырульниковой А. Н., Леонтьева Д. М., Каменецкого А. И. и Основы А. Д", — цитирует РИА Новости заявление судов общей юрисдикции Подмосковья.

Всех перечисленных обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к различными срокам с выплатой штрафов. По версии следствия, летом 2024 года они заставили певицу продать квартиру: уговорили ее перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб составил как минимум 317 миллионов рублей.

В марте 2025-го суд восстановил право собственности Долиной на недвижимость, однако ее покупательница Полина Лурье, оставшаяся без денег и жилья, смогла оспорить это решение в высшей инстанции.

В декабре суд постановил выселить артистку из квартиры, ключи от которой ее представитель передал только 19 января. За певицей признали право требовать возмещение имущественного вреда.

  1. 16.03.2026, 20:10
    Гость: алекс

    Всё это безобразие можно очень легко пресечь запретом на звонки гражданам от разного рода следователей, вызывайте повесткой и точка!И вообще следствие должен вести кто-то один,один уполномоченный орган и больше никто!И телефон дежурного по этому органу должен знать каждый гражданин для перепроверки и телефонный номер этот должен быть простой,максимум из четырёх одинаковых цифр.

  2. 16.03.2026, 18:06
    Гость: Ник

    А почему долину не судят? Ведь она пыталась украсть квартиру у Лурье? Да ещё сама передала деньги через курьеров и теперь с курьеров требует деньги. Аферистка и мошенница-судить её за это надо и никакая она не народная а антинародная.

