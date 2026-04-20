Правительство РФ готовит законопроект об онлайн-взыскании долгов за ЖКУ
Минстрой подготовит законопроект об онлайн-взыскании долгов в ЖКХ по всей России. Его внесут в парламент в случае успешного эксперимента, который сейчас проходит в 19 регионах страны. Таким образом, россиянам будет удобнее погасить задолженность до подачи заявления в суд, пишут «Известия».
Власти уже долгое время пытаются найти способ, который позволит россиянам быстрее и стабильнее оплачивать долги по ЖКХ: за свет, воду и тепло. По состоянию на 1 января 2026 года в стране за оказанные коммунальные услуги оплачено 97,9% счетов, сообщили «Известиям» в Минстрое РФ. Однако, несмотря на внушительные цифры, общая сумма долгов всё равно составляет 1–1,5 трлн рублей. По словам главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, это очень существенные средства, которые недополучает отрасль, из-за чего страдают в итоге добросовестные плательщики: долги за ЖКУ затягивают модернизацию коммунальной инфраструктуры и проведение капитального ремонта.
Чтобы решить проблему, с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го Минстрой запустил эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ. В нем участвуют 19 регионов с «высоким уровнем цифровой зрелости». Если итоги эксперимента признают удачными, будет инициирован соответствующий законопроект, устанавливающий цифровую систему для оплаты долгов за ЖКУ. Законопроектом планируется распространить систему онлайн-списания долгов за ЖКУ на все регионы России.
При этом в Госдуме считают, что инициатива не поможет полностью решить проблему долгов. Для этого сначала нужно выстроить прозрачный порядок начисления платежей, чтобы россияне понимали, за что они отдают деньги.
Комментарии читателей Оставить комментарий
97,9% это с учетом Северного Кавказа или как?
Поддерживаю!
значит уж точно набег будет
Причина не платежей в том, что за 35 лет цены на ЖКХ и не только намного опередили доходы людей. Как не пыжься, как не урезай расходы на ожежду, питание, проезд, отдых в конце концов, на образование детей, на лекарства и т.д., платя за ЖКХ, никогда их не насытишь. Им всегда будет мало. Если не цены задерут, так объёмы услуг поднимут, а ты доказывай потом, что тебе столько их не надо. Замучаешься доказывать. В этой сфере все, как на подбор, собрались мошенники и ворюги. Я вот столкнулся с этими проходимцами. Приводишь им нормы законов не одного, не двух и даже не трёх. А у них один ответ: всё у нас правильно, мы выставляем услуги согласно нормативов. А на законы они положили. У них свои законы - внутриведомтсвенные нормативы. Задранные в два раза. Там рука руку моет. И очень интересно, кто у них в акционерах ходит, не только у УК, но и у основных поставщиков ресурсов. Уж не дядя Вася из соседнего подъезда. Это система. Они никогда не скажут "Достаточно".
может вам еще и гарантию конституции подавай?