Правительство РФ готовит законопроект об онлайн-взыскании долгов за ЖКУ

Минстрой подготовит законопроект об онлайн-взыскании долгов в ЖКХ по всей России. Его внесут в парламент в случае успешного эксперимента, который сейчас проходит в 19 регионах страны. Таким образом, россиянам будет удобнее погасить задолженность до подачи заявления в суд, пишут «Известия».

Власти уже долгое время пытаются найти способ, который позволит россиянам быстрее и стабильнее оплачивать долги по ЖКХ: за свет, воду и тепло. По состоянию на 1 января 2026 года в стране за оказанные коммунальные услуги оплачено 97,9% счетов, сообщили «Известиям» в Минстрое РФ. Однако, несмотря на внушительные цифры, общая сумма долгов всё равно составляет 1–1,5 трлн рублей. По словам главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, это очень существенные средства, которые недополучает отрасль, из-за чего страдают в итоге добросовестные плательщики: долги за ЖКУ затягивают модернизацию коммунальной инфраструктуры и проведение капитального ремонта.

Чтобы решить проблему, с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го Минстрой запустил эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ. В нем участвуют 19 регионов с «высоким уровнем цифровой зрелости». Если итоги эксперимента признают удачными, будет инициирован соответствующий законопроект, устанавливающий цифровую систему для оплаты долгов за ЖКУ. Законопроектом  планируется распространить систему онлайн-списания долгов за ЖКУ на все регионы России.

При этом в Госдуме считают, что инициатива не поможет полностью решить проблему долгов. Для этого сначала нужно выстроить прозрачный порядок начисления платежей, чтобы россияне понимали, за что они отдают деньги. 

  4. 20.04.2026, 15:19
    Гость: Александр С.

    Причина не платежей в том, что за 35 лет цены на ЖКХ и не только намного опередили доходы людей. Как не пыжься, как не урезай расходы на ожежду, питание, проезд, отдых в конце концов, на образование детей, на лекарства и т.д., платя за ЖКХ, никогда их не насытишь. Им всегда будет мало. Если не цены задерут, так объёмы услуг поднимут, а ты доказывай потом, что тебе столько их не надо. Замучаешься доказывать. В этой сфере все, как на подбор, собрались мошенники и ворюги. Я вот столкнулся с этими проходимцами. Приводишь им нормы законов не одного, не двух и даже не трёх. А у них один ответ: всё у нас правильно, мы выставляем услуги согласно нормативов. А на законы они положили. У них свои законы - внутриведомтсвенные нормативы. Задранные в два раза. Там рука руку моет. И очень интересно, кто у них в акционерах ходит, не только у УК, но и у основных поставщиков ресурсов. Уж не дядя Вася из соседнего подъезда. Это система. Они никогда не скажут "Достаточно".

