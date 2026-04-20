Правительство РФ готовит законопроект об онлайн-взыскании долгов за ЖКУ

10:21 20.04.2026

Минстрой подготовит законопроект об онлайн-взыскании долгов в ЖКХ по всей России. Его внесут в парламент в случае успешного эксперимента, который сейчас проходит в 19 регионах страны. Таким образом, россиянам будет удобнее погасить задолженность до подачи заявления в суд, пишут «Известия».

Власти уже долгое время пытаются найти способ, который позволит россиянам быстрее и стабильнее оплачивать долги по ЖКХ: за свет, воду и тепло. По состоянию на 1 января 2026 года в стране за оказанные коммунальные услуги оплачено 97,9% счетов, сообщили «Известиям» в Минстрое РФ. Однако, несмотря на внушительные цифры, общая сумма долгов всё равно составляет 1–1,5 трлн рублей. По словам главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, это очень существенные средства, которые недополучает отрасль, из-за чего страдают в итоге добросовестные плательщики: долги за ЖКУ затягивают модернизацию коммунальной инфраструктуры и проведение капитального ремонта.

Чтобы решить проблему, с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го Минстрой запустил эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ. В нем участвуют 19 регионов с «высоким уровнем цифровой зрелости». Если итоги эксперимента признают удачными, будет инициирован соответствующий законопроект, устанавливающий цифровую систему для оплаты долгов за ЖКУ. Законопроектом планируется распространить систему онлайн-списания долгов за ЖКУ на все регионы России.

При этом в Госдуме считают, что инициатива не поможет полностью решить проблему долгов. Для этого сначала нужно выстроить прозрачный порядок начисления платежей, чтобы россияне понимали, за что они отдают деньги.