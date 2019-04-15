Названы возможные имена для новых космических кораблей «Федерация»

13:27

Новые российские космические корабли, которые сейчас называются «Федерация», могут получить наименования в честь первых российских кораблей, построенных Петром Первым.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Роскосмосе.

"В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, "Орёл", "Флаг" или "Аист", - отметили в ведомстве. При этом подчеркивается, что в настоящее время это только идея.

В январе генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что корабль «Федерация» переименуют, а в марте он заявил, что новое имя уже придумано, но назвать его отказался.

Напомним, что Роскосмос не собирается отправлять «Союз» на пенсию. Сейчас ведутся работы в рамках создания версии аппаратов, которые можно будет использовать для полетов к Луне.