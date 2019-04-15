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Названы возможные имена для новых космических кораблей «Федерация»

13:27 15.04.2019
Макеты «Федерации» МАКС 2013. Фото с сайта wikimedia.org
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Новые российские космические корабли, которые сейчас называются «Федерация», могут получить наименования в честь первых российских кораблей, построенных Петром Первым.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Роскосмосе.

"В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, "Орёл", "Флаг" или "Аист", - отметили в ведомстве. При этом подчеркивается, что в настоящее время это только идея.

В январе генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что корабль «Федерация» переименуют, а в марте он заявил, что новое имя уже придумано, но назвать его отказался.

Напомним, что Роскосмос не собирается отправлять «Союз» на пенсию. Сейчас ведутся работы в рамках создания версии аппаратов, которые можно будет использовать для полетов к Луне.

Темы: Космонавтика в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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15.04.2019, 21:40
Гость: Считаю,

что первым космическим кораблем должен быть корабль с гордым и неподкупным именем "Путин"!
И ныне и присно и во веки веков!!!
А вторым - "Ведмедеф"!!!
И то же самое!
15.04.2019, 20:24
Гость: Иван простак

В твоём мире, между пинком хозяина и миской молока, это находят забавным?
15.04.2019, 20:22
Гость: Иван простак

Словоблудие и впадание в крайности. "Ковчег", к примеру, выглядит выглядит более анекдотично, как и какой нибудь Лель или Берендей, и уж точно не добавляет русскости, выставляя нас ущербными, вроде небратьев, красящих заборы в жёлто - блакитный цвет.
Главное создать и запустить.
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