Евросоюз ужесточил нормы авторского права в Сети

19:07

Совет государств Евросоюза окончательно утвердил директиву об авторских правах в интернете. Документ ужесточает требования к онлайн-платформам и предусматривает выплату компенсаций за использование фрагментов чужого контента.

Согласно нововведениям, теперь интернет-компаниям придется подписывать лицензионные соглашения с правообладателями, такими как музыканты, исполнители, авторы, издатели новостей и журналисты, чтобы использовать их интеллектуальную собственность в Сети.

Они также должны будут установить дополнительные фильтры, чтобы пользователи не могли загружать материалы, защищенные авторским правом.

Платформы, где предусмотрена самостоятельная загрузка контента пользователями (например Instagram и YouTube), будут нести ответственность за допущенные ими нарушения авторских прав. А c автоматических новостных агрегаторов, таких как Google News, смогут потребовать возмещений за использование фрагментов сообщений СМИ.

«Новые правила позволят обеспечить адекватную защиту прав авторов и артистов, при этом открывая новые возможности доступа к интеллектуальной собственности в Сети», – сообщается в пресс-релизе.

Ранее интернет-компании выступили против введения директивы, заявив, что предлагаемые поправки могут ограничить свободу слова и приведут к дополнительным затратам на создание новых фильтров контента, напоминает «Право.ру».

В частности, в Google не исключили возможность закрытия сервиса на территории ЕС. Активисты утверждали, что изменения приведут к цензуре.

Критики назвали инициативу «налогом на ссылки», отмечая, что положения директивы могут трактоваться слишком широко и в результате под угрозой окажутся распространенные в Сети пародии, мемы и цитаты. Однако в Совете ЕС опровергли возможность таких ограничений.

Директиву сегодня поддержали 19 стран из 28, передает Reuters. Воздержались Бельгия, Эстония и Словения.

После официальной публикации в журнале ЕС у государств Евросоюза будет 24 месяца, чтобы закрепить новые правила в своих законах.