]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на смартфоны

17:00 22.04.2019
ФАС России
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» (российская структура Samsung) виновным в координации цен на смартфоны этой торговой марки у российских реселлеров.

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«22 апреля 2019 г. комиссия ФАС России признала «Самсунг электроникс Рус Компани» виновной в нарушении ч. 5 ст. 11 Закона (о защите конкуренции - прим. ред.). Компания координировала экономическую деятельность ПАО «ВымпелКом», АО «РТК», АО «Связной Логистика», ООО «Эльдорадо», ООО «МВМ», НАО «Юлмарт», ООО «Мобайл-Логистик», АО «Технопоинт», ООО «Сеть Связной», ООО «Ситилинк», ООО «ДНС Ритейл», ООО «ТЛФ» и ООО «Открытые технологии»», - сообщили в пресс-службе.

Антимонопольная служба в 2018 г. провела внеплановую выездную проверку в отношении компании «Самсунг Электроникс Рус Компани». После анализа полученной информации ведомство возбудило дело против российской структуры Samsung по признакам координации цен на ряд смартфонов.

Ранее ФАС России неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи смартфонов. В том числе служба возбуждала дела в отношении компаний Apple и LG.

Темы: Samsung, Смартфоны и коммуникаторы, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.04.2019, 18:53
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Сунгсам - он такой! Просто злодей какой-то! Вон Дерирыпка, ни с кем не сговариваясь, просит у того, который "денег нет, но вы держитесь" 30 млрд. рублей, иначе ГАЗу кирдык грозится устроить. Несомненно, честнейшие люди России вне координации!
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.