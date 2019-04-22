ФАС признала Samsung виновной в координации цен на смартфоны

17:00

Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» (российская структура Samsung) виновным в координации цен на смартфоны этой торговой марки у российских реселлеров.

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«22 апреля 2019 г. комиссия ФАС России признала «Самсунг электроникс Рус Компани» виновной в нарушении ч. 5 ст. 11 Закона (о защите конкуренции - прим. ред.). Компания координировала экономическую деятельность ПАО «ВымпелКом», АО «РТК», АО «Связной Логистика», ООО «Эльдорадо», ООО «МВМ», НАО «Юлмарт», ООО «Мобайл-Логистик», АО «Технопоинт», ООО «Сеть Связной», ООО «Ситилинк», ООО «ДНС Ритейл», ООО «ТЛФ» и ООО «Открытые технологии»», - сообщили в пресс-службе.

Антимонопольная служба в 2018 г. провела внеплановую выездную проверку в отношении компании «Самсунг Электроникс Рус Компани». После анализа полученной информации ведомство возбудило дело против российской структуры Samsung по признакам координации цен на ряд смартфонов.

Ранее ФАС России неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи смартфонов. В том числе служба возбуждала дела в отношении компаний Apple и LG.