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Роскосмос законсервирует «Гагаринский старт» из-за нехватки денег

11:16 23.04.2019
Гагаринский старт
Вид на «Гагаринский старт» на восходе. Фото с сайта wikimedia.org
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Роскосмос законсервирует стартовую площадку на Байконуре, с которой 12 апреля 1961 года отправился в космос Юрий Гагарин. В качестве причины называется отсутствие средств на модернизацию площадки под новую ракету «Союз-2».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на космодроме.

«Сотрудники Центра эксплуатации № 1 Космического центра «Южный», которые обслуживают стартовые площадки ракеты «Союз», начали подготовку к полному перебазированию с первой на 31-ю площадку космодрома. Это достаточно сложная задача, так как последние 20 лет именно первая площадка была «базовой», где располагались администрация, службы, склады и техника. Для размещения такого большого числа специалистов и оборудования на площадке 31 недостаточно зданий и помещений», - рассказал источник агентства.

Речь идет о перебазировании сотрудников пускового расчета - более 300 человек. Подразделение уже работает в сокращенном составе, в то время как обычная численность штата площадки - 450 человек.

В июле и сентябре с первой площадки космодрома Байконур планируют запустить пилотируемые корабли «Союз МС-13» и «Союз МС-15». Для них израсходуют две последние ракеты «Союз-ФГ».

Со следующего года все пуски пилотируемых кораблей будут производиться на новой ракете «Союз-2» с 31-й площадки космодрома, так как с первой площадки возможны старты только старых ракет «Союз-ФГ».

Темы: Космонавтика в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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23.04.2019, 16:32
Гость: Мировое сообщество

Мировое сообщество скажет: не трать буквы, если не можешь написать осмысленный текст.
23.04.2019, 16:00
Гость: накрылись медным тазом

Денег на земле не хватает,а Рогозин на весь мир про полеты на Луну и Марс раструбил.Что скажет мировое сообщество?
23.04.2019, 15:24
Гость: И снова

«Свежие новостя»
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14 мая 2018 года появилась информация, что запланирован вывод пусковой площадки из эксплуатации и перевод её в режим консервации. С 2017 года с площадки осуществляются запуски только РН "Союз-ФГ"
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