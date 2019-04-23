Роскосмос законсервирует «Гагаринский старт» из-за нехватки денег

11:16

Вид на «Гагаринский старт» на восходе. Фото с сайта wikimedia.org

Роскосмос законсервирует стартовую площадку на Байконуре, с которой 12 апреля 1961 года отправился в космос Юрий Гагарин. В качестве причины называется отсутствие средств на модернизацию площадки под новую ракету «Союз-2».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на космодроме.

«Сотрудники Центра эксплуатации № 1 Космического центра «Южный», которые обслуживают стартовые площадки ракеты «Союз», начали подготовку к полному перебазированию с первой на 31-ю площадку космодрома. Это достаточно сложная задача, так как последние 20 лет именно первая площадка была «базовой», где располагались администрация, службы, склады и техника. Для размещения такого большого числа специалистов и оборудования на площадке 31 недостаточно зданий и помещений», - рассказал источник агентства.

Речь идет о перебазировании сотрудников пускового расчета - более 300 человек. Подразделение уже работает в сокращенном составе, в то время как обычная численность штата площадки - 450 человек.

В июле и сентябре с первой площадки космодрома Байконур планируют запустить пилотируемые корабли «Союз МС-13» и «Союз МС-15». Для них израсходуют две последние ракеты «Союз-ФГ».

Со следующего года все пуски пилотируемых кораблей будут производиться на новой ракете «Союз-2» с 31-й площадки космодрома, так как с первой площадки возможны старты только старых ракет «Союз-ФГ».