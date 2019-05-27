Советские «Грады» станут российскими «Торнадо»

23:28

Разработанные в Советском Союзе реактивные системы залпового огня «Град» модернизируют до уровня систем нового поколения «Торнадо-Г».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя генерального директора концерна «Техмаш» Александра Кочкина.

По его словам, относительно недавно на вооружение была принята новая система РСЗО «Торнадо-Г», в которой процессы максимально автоматизированы. Сегодня на базе научно-технического задела, который получен при создании этой системы, реализуется проект по модернизации БМ-21 «Град» до уровня «Торнадо-Г».

Напомним, что полевая 122-миллиметровая дивизионная РСЗО БМ-21 «Град» способна поражать живую силу, небронированную технику и бронетранспортеры. Данный комплекс серийно выпускался в 1960-1988 годы.

По боевой эффективности 9К51М «Торнадо-Г» превосходит БМ-21 «Град» в 15 раз, в частности, отношение массы топлива к массе корпуса в ракете первой системы, по сравнению со второй, улучшено в 10 раз.