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Космические аварии за девять лет обошлись России в 35 миллиардов рублей

15:20 28.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Ущерб от аварий в российской ракетно-космической отрасли в 2010-2018 годы превысил 35 миллиардов рублей, а непокрытые убытки - свыше 10 миллиардов, пишет РИА Новости со ссылкой на документацию к проекту постановления правительства.

"В указанный период произошло 11 аварийных пусков космической техники. Ущерб России составил более 35 миллиардов рублей (что почти в 13 раз превышает затраты на страхование). При этом за счет инструмента страхования было возмещено почти 20 миллиардов рублей (что более чем в семь раз превышает затраты на страхование)", - говорится в документе.

В то же время в этот период произошел ряд аварийных пусков космической техники, которые не были застрахованы. "Следствием данных аварий стали убытки госкорпорации "Роскосмос" в размере более 10,5 миллиардов рублей, источники возмещения которых не установлены", - говорится в документе.

Только одна авария ракеты "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М" в 2013 году привела к убытку в 5 миллиардов рублей. "Запуск не был застрахован, источники финансирования убытка не определены до настоящего времени", - говорится в тексте.

Всего в 2010-2018 годы с помощью механизма субсидирования был застрахован запуск более 80 спутников, производство которых финансировалось за счет средств федерального бюджета. На их страхование потратили порядка 187,5 миллиардов рублей.

Темы: Космические исследования и открытия, Космонавтика в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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28.05.2019, 21:34
Гость: Гость

Слава Рогозину ! Слава Роскосмосу ! Верной дорогой идете, товарищи !!!
28.05.2019, 18:52
Гость: столько хохотался

Аварии? Странно. Ведь на каждом пуске теперь есть поп.
28.05.2019, 18:00
Гость: гость

Пламенный привет журналисту Рагозину. Космос- это не статейки писать. Тут мозги нужны.
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