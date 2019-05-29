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Российские компании представили телефон с квантовым шифрованием

12:22 29.05.2019
Фото с сайта iToday.ru
Фото с сайта iToday.ru
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Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ показали телефон ViPNet QSS Phone — первый в России с квантовой защитой связи, пишут «Ведомости».

Устройство представляет собой стационарный IP-телефон, подключенный к клиенту квантового распределения ключей и серверу. Система, рассказали на презентации ее разработчики, генерирует два случайных числа для обоих собеседников, и с помощью фотонов они обмениваются ими и вырабатывают общий ключ. С фотонов нельзя «снять информацию», не изменив их состояние, что обеспечивает надежную защиту связи, указали разработчики. Телефон с квантовой защитой может обеспечивать связь на расстоянии не более 20 километров.

В разработку квантового телефона и квантовой технологии передачи «Инфотекс» инвестировал около 700 миллионов рублей, из которых 140 миллионов рублей субсидия Минобрнауки, пишут «Ведомости».

Серийное производство таких телефонов планируется начать уже в 2019 году. Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона для квантовой связи) будет стоить около 30 миллионов рублей. Оборудование уже показывают и предлагают протестировать потенциальным заказчикам, например, Сбербанку, сообщили представители разработчиков. В кредитной организации эту информацию комментировать отказались.

Компания «Инфотекс» известна как разработчик защищенных программ для спецслужб и Минобороны.

Центр квантовых технологий МГУ был создан в начале 2018 года в рамках Национальной технологической инициативы по содействию развитию новых перспективных рынков на базе высокотехнологичных решений. Она запущена в июне 2015 года, в течение 20 лет на нее планируется потратить несколько триллионов рублей.

Темы: IT-технологии, Бытовая техника и электроника, Мобильные телефоны
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Комментарии читателей
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29.05.2019, 16:04
Гость: srha

Я так полагаю, что в скоро в дождь Сбербанк не будет работать вследствие отсутствия квантовой связи?
29.05.2019, 16:01
Гость: ВВВ

Да, - сказал бы Иван Денисович, - какую только фуйню не придумают, чтобы безграмотное поколение ЕГЭшников удивить.
29.05.2019, 15:47
Гость: ничего не понял

Развелось любителей использовать громкие слова типа - квантовые.
VPN-шифрование (что запретили вроде как) построена на генерации ключа идущему по другому каналу чем передаётся информация (в теории правда). В большинстве случаев однако, кроме может спутникового интернета, информация передаётся по той же сети что и ключ. Здесь возможно они реализовали механизм VPN. Причём здесь квантовость не понятно. Реализация подходов VPN в телефонии полезна конечно, а всё остальное для запудривания мозгов наболтали, возможно и для обхода запретов на VPN.
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