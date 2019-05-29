Почему погибла Византия?

29 мая исполнилось 566 лет с момента гибели Восточной Римской (Византийской) империи, в которой внутренние неурядицы оказались страшнее иноземного нашествия



Осада Константинополя. Фото: музей-панорама "1453" Стамбул

Столица первого в мире христианского государства – Константинополь - была взята штурмом в ночь с 28 на 29 мая турецкими войсками султана Мехмета II. После чего 1200-летняя история Восточной Римской империи завершилась, Константинополь был переименован в Стамбул, а на востоке Европы появилось мощное исламское государство.

Именно Турция отныне стала играть важную – а подчас и ключевую – роль в европейских делах, и именно существование этого государства не раз будет угрожать существованию России. Неслучайно именно с Турцией Россия проведет впоследствии наибольшее количество войн за свою историю.

29 мая в Турции отмечают широко и с размахом – это один из самых значимых национальных праздников, что, в общем-то, неудивительно. Можно сказать, что 29 мая 1453 года родилась Великая Турция, которая до сокрушения Византийской империи не могла претендовать на роль средневековой сверхдержавы. Но после того как султан Мехмет II Фатих (Завоеватель) въехал в поверженный Константинополь и сделал его столицей Османской империи, больше никто не относился к турецкому государству с пренебрежением.

Почему же погибла одна из величайших империй за всю историю человечества?

Византия просуществовала 1200 лет, что является своеобразным мировым рекордом, и за эти столетия Восточная Римская империя не раз доказывала свою жизнеспособность. Однако весной 1453 года Константинополь защищало менее 10 тысяч человек, треть из которых были итальянцы и представители других европейских наций.

Если раньше в Константинополь стекались богатства со всего Средиземноморья, границы империи простирались от Испании и до Армении, двор византийских императоров поражал иностранцев умопомрачительной роскошью, то в 1453 году границы империи фактически ужались до границ Константинополя и его пригородов.

Последний византийский император Константин XI с трудом наскребал сущие копейки, чтобы выплатить скромное жалование чиновникам и военным, его дворец поражал бедностью и запустением, как и сама столица. Некогда многолюдный город имел население не более 50 000 человек, что было более чем в десять раз меньше времен его расцвета.

Несмотря на ряд выдающихся византийских императоров, нередко поднимавших империю на недосягаемую высоту, что давало повод называть её мировой сверхдержавой, находилось немало таких правителей, которые банально разворовывали казну, грызлись за власть и нередко устраивали дворцовые перевороты и гражданские войны. Именно внутреннее ослабление Византии привело к её разгрому малочисленными крестоносцами в 1203-1204 году, после чего империя так и не оправилась.

Не лучшим образом на судьбе страны сказалась косная налоговая система, из-за чего многие византийские провинции ждали как избавления прихода турок, которые брали с населения значительно меньше налогов, чем имперские чиновники. Последние нередко, кроме как коррупцией в чистом виде, ничем иным не занимались, что также сильно настраивало против них население.

Все это прекрасно видно на примере Анатолии, которая всегда была сердцевиной Византийской империи, веками прикрывая восточные рубежи империи, поставляя солдат, продукты, обладая важными торговыми путями, но Анатолия была потеряна менее чем за десять лет, после разгрома императора Романа Диогена в битве при Манцикерте (1071 г).

Население хоть и не жаждало видеть турок, но ещё меньше оно любило византийских чиновников. Что вылилось в потерю стратегически важных территорий и значительного количества населения. Именно людей не будет хватать Византии в последние десятилетия её существования.

Потеря территорий, людей, торговых путей и как следствие этого уменьшение налоговой базы негативно сказалось на финансовой системе империи. Все чаще и чаще византийские императоры сталкивались с дефицитом денежных средств, что не позволяло им содержать сильную армию, а флот на какое-то время вообще прекратили строить.

Все наивные надежды на то, что «заграница нам поможет», и бесконечные уступки «партнерам» привели к возникновению удивительного феномена: на восточном берегу пролива Золотой Рог образовалась генуэзская колония Галата (Пера). Торговый и финансовый оборот которой вскоре стал в разы превосходить оборот Константинополя.

Для сравнения можно попробовать представить расположившийся на острове Балчуг, в прямой видимости Кремля, иностранный анклав, который по объемам финансово-торговых операций в несколько раз превосходит Москву. Абсурд? Нет, это была византийская реальность эпохи заката империи. Более того, в период обострения отношений Генуи и Византии генуэзцы разгромили в Золотом Роге чахлый византийский флот, фактически указав империи на её незавидное место в европейской табели о рангах.

Совокупность множества факторов, таких как косное управление и налоговая система, зашкаливающая коррупция, грызня за императорский титул в высших эшелонах власти, бесконечные перевороты и гражданские войны, пагубное влияние «партнеров» и внешние угрозы, привели к тому, что некогда могучий организм империи был подточен всеми этими недугами.

С каждым из них в отдельности Византия справилась бы, как не раз справлялась за 1200 лет своей истории, но на определенном этапе силы организма оказались подорванными, и империя стала напоминать одряхлевшего, больного старика.

На её беду среди последних императоров не нашлось ни одного яркого пассионария, способного провести необходимые реформы и укрепить страну.

Зато не просто яркий, а ярчайший пассионарий нашелся у турок – молодой и амбициозный султан Мехмет II, который бросил все силы Османской империи на сокрушение Константинополя, и 29 мая 1453 года ему это удалось сделать.

Этот день не является днем рождения турецкой нации, зато этот день можно считать днем рождения средневековой османской сверхдержавы, которая отныне будет решительно вмешиваться в европейские дела и с ней отныне невозможно будет не считаться.

Более того, тот пассионарный импульс 29 мая 1453 года, в некотором смысле, чувствуется и в наши дни. Турки очень хорошо помнят, в какой мощной стране некогда жили их предки и большинство из них не прочь увидеть реинкарнацию Османской империи, пусть и в несколько ином обличье и под другим названием. И что самое интересное – всё для этого у Турции есть: стабильно растущая и развивающаяся экономика, многочисленная и хорошо вооруженная армия, выгодное географическое положение, амбиции населения и политиков.

Турция вряд ли станет мировой сверхдержавой, какой была когда-то Османская империя, а вот региональной сверхдержавой она может стать вполне. Хотя бы по той простой причине, что конкурентов в регионе у неё попросту нет, зато сильное турецкое влияние отчетливо чувствуется во всех сопредельных странах.

Как было сказано выше, Византийская империя не погибла в результате внешнего воздействия – оно всего лишь прервало её агонию. Причиной её гибели во многом стала она сама, вернее, её внутренние неурядицы, которые оказались страшнее и фатальнее иноземного нашествия.

Византийский урок, по-хорошему, следовало бы изучать всем без исключения высокопоставленным чиновникам, в той или иной мере допущенным к рычагам управления государством. Чтобы такого больше никогда не повторилось.