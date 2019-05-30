Полиция ищет преступников с помощью «очков Робокопа»

15:08

Система распознавания лиц уже проходит испытания в Москве



Очки состоят из цифровой камеры (А), передающей информацию в базу данных, и специальных линз (Б). Они прозрачные, но в них встроен экран, благодаря которому полицейский видит всю информацию о преступнике. Фото: Виктор Молодцов/Пресс-служба ЦИПР-2019

Мы уже в «Матрице»

Очки дополненной реальности только кажутся сложными. К ним быстро привыкаешь и сосредотачиваешься на всплывающей перед глазами картинке с информацией. Как будто в глаза вам вставили линзы от фотоаппарата, а в мозг вживили чип.

Мир превращается в бесконечные цифровые дорожки из культового фильма «Матрица»...

Надеваю очки, выхожу на улицу. С непривычки трудно. Программа суперочков захватывает в квадраты лица в городской толпе. Я пытаюсь следить за десятками людей, но глаза разбегаются. Все это напоминает работу видоискателя цифрового фотоаппарата, который непрерывно настраивает резкость на 5 - 7 объектов.

Очки, как мне объяснили позже, за это время успевают определить черты каждого лица, угодившего в их оптику, и отправить снимки по спецканалу в Единый центр хранения и обработки данных Москвы. Там через базы центра автоматически идет поиск разыскиваемых преступников.

Даже если закрыть глаза (что я и сделал на минуту), работа очков не прекращается. Внезапно они пискнули. От неожиданности я открыл глаза, хоть и знал, что мой образец пока не подключен к базе с беглыми уголовниками. А, вон в чем дело - очки распознали одного из создателей «вторых глаз» для полицейских - гендиректора компании NtechLab Александра Минина.

- Если параметры совпадают, то на линзе очков появляется предупреждение, - рассказывает мне Минин. - Всплывает информация из базы - о нарушении, за которое человек разыскивается. Этих данных полицейскому достаточно, чтобы понять, как задерживать преступника, может ли он быть вооружен.

Кстати, о том, как работают эти очки, хорошо показано в «Робокопе» - голливудском фантастическом фильме 1987 года: человек с внедренным в мозг компьютером узнавал в толпе бандитов и получал о них полную информацию. Теперь это реальность: разработчики уверяют - скорость поиска при объеме базы в миллиарды фото не превышает секунды!



Чудо русской техники распознало: возраст человека (1), пол (2), прописка, регистрация и адреса, где подозреваемый чаще всего попадает в поле видимости городских видеокамер (3). Фото: youtube.com/findface

Дальнозоркая и злопамятная

Разработкой «очков Робокопа» занимались российские компании. За виртуальное распознавание лиц отвечали спецы из NtechLab. За устройство камер - производители видеонаблюдения из Dahua Technology Rus. По информации «КП», такие камеры уже работают на входах в метро.

И камеры слежки для сотрудников МВД уже не редкость. Наверное, вы заметили, что на нагрудном кармане многих сотрудников полиции поселился видеорегистратор MPT210. Пока он работает лишь в режиме видеозаписи. Но уже скоро обновленная начинка регистратора позволит распознавать лица.

- При совпадении с базой данных лиц прибор будет вибрировать и издавать звук, а на его задний экран поступит фото подозреваемого, - отмечает Минин.

Узнает и в маске

Скрыть свое лицо от такого видеорегистратора будет сложно.

- Ваше лицо распознают, даже если скроете его на 40%, под медицинской маской или наклеите бороду, - утверждают разработчики. - Программа читает множество параметров - от формы ушей до мимики, которые у каждого уникальны.

Добропорядочным гражданам беспокоиться не стоит: на их лица программа реагировать не будет.

А к 2025 году такие устройства должны выдать полицейским уже в 26 городах России. Так что преступникам будет не спрятаться, не скрыться.

Кого смогут найти

В будущем с помощью виртуального сыска будут ловить не только разыскиваемых преступников. Она позволит выявлять:

- пропавших без вести;

- должников;

- безбилетников;

- нарушителей на пограничном контроле;

- людей на предприятиях, где ограничен допуск в отдельные помещения.

А как у них

Китай. Систему распознавания лиц используют не только для поиска преступников. Она внедрена в банкоматах, ресторанах и на таможне. К единой системе данных подсоединены почти полмиллиарда (!) камер наблюдения. А в 2018 году полиция начала эксперимент и с умными очками. В первую очередь ими оснастили дорожную инспекцию. Взглянув на водителя, инспектор сразу узнает, есть ли у него права и числятся ли за ним штрафы.

Великобритания. Установку системы начали со стадионов и аэропортов. Она продолжает тестироваться и совершенствоваться с 2017 года, когда британская полиция задержала c ее помощью первого преступника.

США. Сканирование лиц введено в некоторых аэропортах. А вот полиция эту систему пока не использует из-за протестов общественников.

Япония. Массово начать применять систему опознавания лиц планируют к Олимпиаде-2020 в Токио.

Автор: Александр Бойко