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«Росэлектроника» представила первые очки виртуальной реальности для военных

13:58 2.07.2019
Фото с сайта rostec.ru
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Холдинг Росэлектроника представил на форуме «Армия-2019» комплекс учебно-тренировочных средств с первыми очками виртуальной реальности для военных.

3D-очки позволяют работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам.

Устройство интегрируется в комплекс учебно-тренировочных средств для обучения военных в едином информационном пространстве. Работая в 3D-пространстве, военнослужащий отрабатывает навыки для дальнейшей работы с реальной техникой.

Комплекс учебно-тренировочных средств разработан специалистами АО «Рязанский радиозавод» на основе отечественного программного обеспечения. Решение может применяться для визуализации не только виртуальной, но также дополненной и смешанной реальности.

«Со следующего года мы готовы начать поставки комплекса с новым VR-оборудованием, – сообщил заместитель исполнительного директора по коммерческим вопросам АО «Рязанский радиозавод» Игорь Чернышов. – Для создания общей стационарной и полевой учебно-материальной базы был разработан комплект сопряжения виртуальных и реальных радиосетей. Он позволяет сопрягать радиосети, в которых работают военнослужащие на реальных радиостанциях, с радиосетью, которая работает в учебном классе. Таким образом, половина обучаемых находится в реальных условиях, другие – в виртуальных». 

Темы: Военные технологии, Технологии и решения
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Комментарии читателей
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02.07.2019, 14:47
Гость: ...на основе отечественного программного обеспечения...

...и полностью из импортных комплектующих...
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