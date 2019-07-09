]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Органические солнечные батареи смогут работать в космосе 10 лет

12:43 9.07.2019
Солнечная батарея
Солнечная батарея на МКС. Фото с сайта spaceflight.nasa.gov
Материалы по теме:

Ученые Центра энергетических технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Химического факультета МГУ показали рекордную радиационную стабильность солнечных батарей на основе сопряженных полимеров и производных фуллеренов.

Устройства выдерживают дозы g-лучей более 6000 Грей, что позволяет рассчитывать на их стабильную работу на околоземной орбите в течение более 10 лет.

Органические солнечные батареи являются легкими, гибкими и обеспечивают рекордные удельные энергопроизводительности (10-20 Вт/г). Перечисленные характеристики указывают на перспективы применения органических солнечных батарей в космосе, однако радиационная стабильность этого типа устройств на сегодняшний день малоизучена.

«Выбранные для исследования карбазолсодержащие сопряженные полимеры обеспечивают длительный срок эксплуатации и приемлемые эффективности преобразования света солнечных батарей в стандартных условиях на поверхности Земли, что мы показали еще в 2015 г. В данной работе мы изучили поведение двух модельных фуллерен-полимерных систем под действием g-лучей.

Одна из систем показала фактически рекордную радиационную стабильность, сохранив более 80% от начальной эффективности (к.п.д.) солнечных батарей после облучения дозой 6500 Грей! Расчеты показывают, что такие дозы радиации спутники получают на околоземной орбите за более чем 10 лет», – рассказывает первый автор опубликованной работы Илья Мартынов.

Ввиду своей легкости, гибкости и высокой удельной энергопроизводительности, полимерные солнечные батареи позволят существенно снизить балластный вес спутников и увеличить полезную нагрузку.

«Крайне интересной является также перспектива развертывания в космосе «солнечных парусов» на основе гибких пластиковых солнечных батарей, что позволит значительно повысить мощность фотоэлектрических преобразователей спутников», ‒ рассказывает руководитель исследования Павел Трошин. 

Темы: Наука и технологии, Проект «Сколково»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.