Органические солнечные батареи смогут работать в космосе 10 лет

12:43

Ученые Центра энергетических технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Химического факультета МГУ показали рекордную радиационную стабильность солнечных батарей на основе сопряженных полимеров и производных фуллеренов.

Устройства выдерживают дозы g-лучей более 6000 Грей, что позволяет рассчитывать на их стабильную работу на околоземной орбите в течение более 10 лет.

Органические солнечные батареи являются легкими, гибкими и обеспечивают рекордные удельные энергопроизводительности (10-20 Вт/г). Перечисленные характеристики указывают на перспективы применения органических солнечных батарей в космосе, однако радиационная стабильность этого типа устройств на сегодняшний день малоизучена.

«Выбранные для исследования карбазолсодержащие сопряженные полимеры обеспечивают длительный срок эксплуатации и приемлемые эффективности преобразования света солнечных батарей в стандартных условиях на поверхности Земли, что мы показали еще в 2015 г. В данной работе мы изучили поведение двух модельных фуллерен-полимерных систем под действием g-лучей.

Одна из систем показала фактически рекордную радиационную стабильность, сохранив более 80% от начальной эффективности (к.п.д.) солнечных батарей после облучения дозой 6500 Грей! Расчеты показывают, что такие дозы радиации спутники получают на околоземной орбите за более чем 10 лет», – рассказывает первый автор опубликованной работы Илья Мартынов.

Ввиду своей легкости, гибкости и высокой удельной энергопроизводительности, полимерные солнечные батареи позволят существенно снизить балластный вес спутников и увеличить полезную нагрузку.

«Крайне интересной является также перспектива развертывания в космосе «солнечных парусов» на основе гибких пластиковых солнечных батарей, что позволит значительно повысить мощность фотоэлектрических преобразователей спутников», ‒ рассказывает руководитель исследования Павел Трошин.