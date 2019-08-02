Европа откажется от использования космических кораблей «Союз»

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«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС. Стоп-кадр из видео

Европейские астронавты перестанут летать к МКС с космодрома Байконур, а последним астронавтом, отправившимся на Международную космическую станцию на российском корабле «Союз», станет итальянец Лука Пармитано.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылку на заявление главы представительства ЕКА в России Рене Пишеля.

Пармитано прилетел на МКС 21 июля на корабле «Союз МС-13» вместе с россиянином Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом.

«Пока планирование такое, что на ближайшие годы он последний астронавт ЕКА, который отправился на МКС с Байконура», - заявил Пишель.

Отмечается, что в январе генеральный директор ЕКА Ян Вернер сообщил, что французский астронавт Тома Песке, совершивший в 2016-2017 годах полет на МКС, снова отправится на станцию в конце 2020 года. При этом он не уточнил, на каком корабле полетит француз - российском или американском.

«Точное время полета Тома Песке зависит от того, когда американцы начнут запускать свои новые пилотируемые корабли в штатные полеты», - пояснил Пишель.

Напомним, в настоящее время в США разработаны пилотируемые корабли Crew Dragon (SpaceX) и Starliner (Boeing).

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС, а запуск первого корабля с экипажем намечен на 17 декабря. Испытательный запуск к МКС первого Starliner без экипажа должен состояться 17 сентября.

Если оба полета будут признаны успешными, то оба корабля будут сертифицированы NASA для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС. Ожидается, что первый такой полет может состояться в мае 2020 года.