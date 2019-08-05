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Потери экономики РФ из-за смертности от онкологии оценили в $8 млрд в год

17:32 5.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Убытки экономики в связи со смертностью россиян от онкологических заболеваний составляют $8,1 млрд ежегодно, пишет "Интерфакс" со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в Scandinavian Journal of Public Health.

По данным ученых, в 2001-2005 годах убытки составляли $6,5 млрд. До $8,1 млрд этот показатель вырос 2011-2015 годах, что соответствует 0,24% годового валового внутреннего продукта.

Исследователи полагают, что смертность от рака в России будет снижаться, а с ней и экономические потери: в 2030 году прогнозируются убытки в $7,5 млрд, 0,14% валового внутреннего продукта.

Данные о смертности от рака за 2001-2015 годы были получены из Государственного онкологического реестра, а данные о трудоспособном населении и годовом заработке от Росстата.

Прогнозируется, что экономические потери в результате смертности от рака будут расти быстрее у женщин (с $18,622 тыс. до $22,386 тыс.), чем у мужчин (с $25,064 тыс. до $28,459 тыс.).

Общие потери оказались самыми высокими в результате смертности от рака молочной железы у женщин ($0,6 млрд, 20% от общих потерь у женщин) и рака легких у мужчин ($1,2 млрд, 24% от общих потерь у мужчин). Однако прогнозируется, что потери будут расти в результате смертности от рака шейки матки у женщин (на $214 млн каждый год), и рака губы, ротовой полости и глотки у мужчин (на $182 млн каждый год).

Исследование было подготовлено специалистами факультетам социальных наук Университета Тампере (Финляндия), Международного агентства по изучения рака ВОЗ и НМИЦ онкологии им. Петрова.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Онкологические заболевания и борьба с ними
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Комментарии читателей
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05.08.2019, 19:22
Гость: Мы состоим из того, что едим!

Откуда убытки? В стране полно гастарбайтеров, они кого хочешь заменят в нашей экономике.
Все болезни от некачественной, фальсифицированной еды, плохой воды и отравленного воздуха и только потом от нервов и стрессов.
05.08.2019, 19:14
Гость: ?

И этой статистике нужно верить?
05.08.2019, 19:11
Гость: ма

Опять все меряют деньгами.
Все комментарии (9)
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