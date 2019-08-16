Лучшие сканеры штрих-кодов (ТОП-5)

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В промышленности или торговле часто требуется считывать штрих-кода продукции, чтобы быстро ее идентифицировать

Для этого применяются компактные сканеры. Современные модели очень многофункциональны и позволяют работать с различными типами штрих-кодов. Учитывается их защищенность и при подборе обращается внимание на такие особенности:

1. Дальность действия.

2. Комплектация сканера.

3. Возможность декодирования.

4. Угол сканирования.

Производитель сканера также дает информация о подключении устройства. Учитывается система считывания и тип индикатора. В интернет-магазинах чаще всего видна продукция таких компаний, как Datalogic, Zebra. Моделей много и все они разные. Чтобы выбирать среди лучших устройств, стоит обратить внимание на товары, которые попали в представленный рейтинг.

5 место Datalogic QuickScan

Если подбирается ручной сканер для магазина, можно полностью положиться на данную модель. Он работает даже с широкими штрих-кодами. Учитывается облегченность корпуса и его защищенность. Ему присвоен класс ИП42 и есть опция декодирования. Что касается прочих особенностей, отмечается следующее:

1. Работа с усеченными штрих-кодами.

2. Большой угол сканирования.

3. Понятный интерфейс.

4. Проводное подключение.

5. Поддержка функции «Грин».

4 место Zebra LS2208

Среди универсальных сканеров хорошо смотрится эта модель. У нее есть лазерная система считывания, и работает контроллер. Применяется стандартный интерфейс, но модели присвоен высокий класс защищенности. Также учитывается возможность применения модели на улице. На работу сканера искусственное освещение не оказывает влияние. Дальность работы – более 200 мм. Модель работает с линейными диодами и глубина сканирования не превышает 230 мм.

3 место Zebra DS4308

Если требуется качественный сканер нового поколения, лучше остановиться на данном варианте. Он ценится за компактность и многофункциональность. Есть возможность захвата документа либо фото. Он работает с кодами на мобильном устройстве, а скорость превышает 70 см за одну секунду. Также учитывается качество подсветки кода. У пользователя есть возможность обрабатывать двумерные коды. Угол сканирования (предельный) равен 65 градусов, а дальность действия – целых 700 мм.

2 место Numa BC-6500BT

На фоне беспроводных сканеров хорошо смотрится данная модель. Она защищена от пыли, влаги и ей присвоен класс ИП41. Производитель особое внимание уделил интерфейсной составляющей. Устройство работает с одномерными кодами. Дальность передачи информация максимум равняется 90 метров. Если детально рассматривать корпус, специалисты отмечают качество подсветки. Общая масса сканера этой серии – 180 грамм. Из дополнительных преимуществ выделяют следующее:

1. Высокая скорость сканирования.

2. Наличие считывающего элемента РК.

3. Работа с широкими кодами.

4. Возможность декодирования данных.

5. Устойчивость к механическому воздействию.

1 место Datalogic QuickScan Lite

Наиболее продвинутым лазерным сканером считается представленная матричная модель. У нее очень широкий угол обзора и нет проблем с чтением линейных кодов. Она хорошо подходит для использования в финансовой сфере. Товар имеет компактные размеры и подставка очень удобна. Специалисты рекомендуют сканер из-за высокой скорости обработки информации. За одну секунду есть возможность сканировать более 200 кодов. Товар сертифицирован и ему присвоен класс защиты ИП42. Что касается комплектации, к сканеру прилагается не только источник питания, но и кабель для подключения.

Источник — компания "Прайс Этикетка" занимающаяся печатью этих самых штрихкодов и этикеток