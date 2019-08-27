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«Роскосмос» объявил тендер на исследования для полета на Луну

11:59 27.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на проведение исследований, связанных с обеспечением безопасного пребывания и работы космонавтов на Луне.

Стоимость контракта составляет 373,3 млн рублей. Заявки будут принимать до 18 сентября.

Наименование объекта закупки - «Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны».

В описании объекта закупки сообщается, что исполнитель займется разработкой предложений, рекомендаций, требований по перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающих надежную реализацию пилотируемых программ, в том числе полетов к Луне, работе космонавтов на лунной орбите и поверхности Луны с учетом решения существующих медико-биологических проблем.

Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что первая высадка российских космонавтов на Луне запланирована на 2030 год.

Темы: Космонавтика в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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27.08.2019, 18:50
Гость: привлечем трудовых мигрантов

Тендер на лунный тандыр,здесь среднеазиаты Роскосмосу могут помочь.И в шаурме они большие специалисты.
27.08.2019, 18:29
Гость: Время Ч.

Ага, расскажут как снимать Луну в павильонах.
27.08.2019, 16:11
Гость: да-да

А где расхваленная твоими единоверцами из ВШЭ и РАНХиГС "Стратегия 2020", утвержденная и одобренная Медведевым в 2008 году. Есть результаты?
Все комментарии (17)
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