«Роскосмос» объявил тендер на исследования для полета на Луну

11:59

Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на проведение исследований, связанных с обеспечением безопасного пребывания и работы космонавтов на Луне.

Стоимость контракта составляет 373,3 млн рублей. Заявки будут принимать до 18 сентября.

Наименование объекта закупки - «Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны».

В описании объекта закупки сообщается, что исполнитель займется разработкой предложений, рекомендаций, требований по перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающих надежную реализацию пилотируемых программ, в том числе полетов к Луне, работе космонавтов на лунной орбите и поверхности Луны с учетом решения существующих медико-биологических проблем.

Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что первая высадка российских космонавтов на Луне запланирована на 2030 год.