Такое не должно повториться: 15 лет трагедии в Беслане

1 сентября 2004 года произошел один из самых ужасных терактов в истории современной России

Преступники, стоявшие за терактом в Беслане, долго и тщательно готовились. Судя по всему, они учли опыт предыдущих преступлений и специально подобрали объект, который им было бы легко контролировать – школу, построенную еще в XIX веке и обросшую множеством «флигелей».

Учли они и то, что в небольших городках к вопросам обеспечения безопасности тогда относись проще, чем в крупных населенных пунктах.

«Стратегическое» руководство бандитами осуществляли такие известные персоны, как Аслан Масхадов, Шамиль Басаев и Абу Дзейт. Непосредственно командовал группой 31-летний Руслан Хучбаров. Часть ее членов ранее совершали обычные «общекриминальные» преступления, не имевшие никакого «политического ореола».

Согласно широко известным данным, в банду входили 32 человека. Однако, по мнению некоторых журналистов, преступников могло быть и больше.

Бандиты подъехали к бесланской школе № 1 во время праздничной линейки на грузовике ГАЗ-66 и захваченном у сотрудника полиции ВАЗе. Когда началась стрельба, некоторые из присутствующих на празднике даже не поняли, что произошло – подумали, что администрация школы организовала фейерверк. Преступники загнали в школу более 1100 детей, родителей и педагогов и закрыли их в спортивном зале, оградив помещение самодельными взрывными устройствами.

Над беззащитными заложниками, среди которых были даже малыши дошкольного возраста, пришедшие с родителями проводить в школу братьев и сестер, бандиты откровенно издевались. Их заставляли сидеть в неудобной позе на корточках, запрещали есть и пить, не оказывали медицинскую помощь. Тех, кто пытался доказывать что-то преступникам - убивали. Кроме того, убийства заложников отморозки использовали для устрашения.

Сразу после захвата в Беслан начали прибывать сотрудники Центра специальных операций ФСБ РФ. Специалисты по антитеррору немедленно приступили к разработке планов по освобождению захваченных террористами людей.

Требования преступников, согласно воспоминаниям участников тех событий, сложно называть внятными. Сначала бандиты передали фамилии чиновников, с которыми хотели пообщаться. Затем потребовали вывода федеральных сил с Северного Кавказа. Попытки властей воздействовать на потенциальных посредников не увенчались успехом.

На третий день маленькие дети и больные диабетом начали терять сознание от голода и жажды. Однако бандитов это ничуть не смущало. В районе обеда переговорщикам удалось убедить преступников разрешить отвезти от здания школы тела ранее погибших людей.

Однако когда сотрудники МЧС занялись эвакуацией останков, в школе прозвучали два взрыва. Заложники ринулись через дыры в стене на улицу. Бандиты открыли по ним и по спасателям огонь. Оставшихся в здании детей, родителей и педагогов террористы стали пытаться загнать в другие помещения.

Спецназу ФСБ пришлось пойти на штурм раньше запланированного времени. Оказавшись в здании, сотрудники спецслужбы спасали детей и своими телами прикрывали их от пуль и осколков. Десять спецназовцев погибли – по данным Интернета, это самые большие потери спецназа в ходе одной операции в современной истории России.

Пока сотрудники ФСБ спасали детей и гасили сопротивление бандитов, бойцы 58-ой армии вместе с горожанами помогали эвакуировать спасенных заложников. Вскоре в здании начался пожар, который удалось потушить только поздно вечером.

Предположительно все боевики, кроме одного, были ликвидированы. Единственный выживший террорист Нурпаша Кулаев был задержан 3 сентября и приговорен судом к пожизненному заключению. Со временем были ликвидированы и все «вдохновители» «акции».

Бесланский теракт оброс массой конспирологических теорий – от участия африканцев в нападении (из-за того, что трупы быстро темнели на солнце) до «преждевременного» обстрела и хранения оружия прямо в здании. Однако ни одна из подобных теорий не нашла объективного подтверждения.

В общей сложности трагедия унесла жизни свыше 300 людей (из них – 186 детей). Порядка 800 человек получили ранения разной степени тяжести.

При помощи конспирологических слухов некто, возможно, пытался «замылить» отдельные неудобные темы. В частности то, что «единомышленники» террористов долгое время пользовались покровительством ряда западных и ближневосточных стран. Так, некоторые из северокавказских террористов, если Интернет не врет, до сих пор имеют в Европе статус беженцев.

Кроме того, важно осознавать, что все трагедии Северного Кавказа – это следствие процесса «демократизации» и «либерализации» в «лихие 90-е». Ведь еще в 80-е годы многие из руководителей террористов были обычными советскими людьми, даже не помышлвшими о подобных чудовищных преступлениях. Страшные хтонические силы разбудили 1991 год...

