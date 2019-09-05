Опубликованы спецификации протокола USB4
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Организация USB Implementers Forum (USB-IF), поддерживающая стандарт USB, опубликовала спецификации нового протокола USB4.
Новый интерфейс поддерживает скорости передачи данных до 40 Гбит/с - это в два раза быстрее по сравнению с последней версией USB и в 8 раз быстрее, чем у оригинального USB 3, сообщает Ferra.ru
USB4 совместим с Thunderbolt 3. Отмечется, что начиная с USB4, компания Intel разрешила использовать спецификации Thunderbolt 3 и совместимость устройств и кабелей станет еще выше.
USB4 позволяет использовать один кабель для разных целей - питания, передачи данных и видеосигнала. Также он не потребует новых разъёмов и коннекторов.
Предположительно, на рынок USB4 выйдет в следующем году.