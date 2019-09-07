15:41

Полиграфическая и сувенирная продукция остается актуальной составляющей деятельности практически любой организации

На максимально выгодных условиях ее можно заказать в типографии "Растр". В сфере изготовления полиграфической продукции компании специализируется с 2009 года, осуществляя производство на собственной базе в Санкт-Петербурге.

Весь спектр предлагаемых полиграфических услуг

Типография работает по полному циклу, за счет чего каждый из клиентов в рамках сотрудничества получает весь спектр необходимых ему полиграфических услуг. Выполнение любого заказа включает в себя следующие этапы:

разработку дизайн-проекта;

печать на собственном оборудовании;

оптимальный вид послепечатной обработки.

Типография располагает обширным арсеналом современного печатного оснащения. В изготовлении продукции оно позволяет использовать специалистам самые актуальные отраслевые технологии. Среди них ведущие позиции в плане популярности остаются за цифровой и офсетной печатью, шелкографией.

Особое внимание уделяется специалистами типографии брендированию сувенирной и рекламной продукции. Оно позволяет превратить любые изделия в эффективные рекламные инструменты, повысить узнаваемость и популярность конкретного бренда на рынке. Для брендирования в типографии "Растр" предлагаются технологии в различных ценовых диапазонах, что позволяет каждому из заказчиков подобрать оптимальный для него вариант. Максимально ярко, необычно на сувенирной продукции смотрятся логотипы, нанесенные методом лазерной гравировки.

Для брендирования печатной продукции, деловой галантереи просто незаменимым считается золотое или серебряное тиснение. На своем сайте https://raster-spb.ru/ типография в Санкт-Петербурге предоставляет возможность заказа широкого арсенала рекламной продукции под нанесение логотипа. Ассортимент составляют бейсболки, кружки, елочные шары, сумки и рюкзаки, зонты т. д. В случае необходимости брендирование может быть произведено на продукции заказчика.

Преимущества типографии для постоянного сотрудничества

В своей работе типография ориентирована на выстраивание взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с каждым из клиентов. С этой целью специалисты компании стремятся все заказы выполнять не только с гарантией их отличного качества, но и предельной оперативности. Срок производства сувенирной, полиграфической продукции по полному циклу крайне редко превышает 3 дня. Исключение составляют только изготовление больших печатных объемов.

Весомый вклад в отличное качество продукции вносит тщательный выбор носителей для их производства. В работе специалисты типографии применяют исключительно проверенные, сертифицированные виды бумаги, картона, самоклейки и т. д. Эти носители не только имеют привлекательный внешний вид, но и приятны на ощупь. Благодаря чему распространяемая бумажная реклама максимально эффективно выполнят свои функции, повышает лояльность отношения потенциальных потребителей к конкретной организации. Всецело этому способствует и множество методов послепечатной обработки в арсенале типографии: золочение, конгрев, вырубка и биговка.

География работы типографии охватывает всю Россию. Доставка продукции в регионы осуществляется надежными транспортными перевозчиками. В пределах Санкт-Петербурга клиенты могут получить свой заказ, воспользовавшись услугами собственной курьерской службы компании. Продукция прибывает по указанному адресу в точно назначенное время без задержек и сбоев.