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Роскосмос показал секретные документы о начале исследования Луны

15:15 12.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Пуск ракеты-носителя «Восток-Л» с автоматической межпланетной станцией «Луна-2» состоялся ровно 60 лет назад. К юбилейной дате Роскосмос решил обнародовать документы, касающиеся начала исследования естественного спутника Земли.

Рассекреченные сведения опубликованы на сайте госкорпорации, в специальном разделе. В их число вошли докладные записки руководителей профильных НИИ Минобороны СССР о космических аппаратах.

В Роскосмосе представили и расчеты возможной траектории полета к Луне, сведения о характеристиках ракет и постановления ЦК КПСС о старте работы над созданием лунных аппаратов. Размещены и другие данные по космической системе.

Автоматическая станция «Луна-2» стала первым в истории освоения космоса объектом, достигшим естественного спутника нашей планеты. Ее запустили в космодрома Байконур 12 сентября 1959 года.

Станция выглядела как герметичный круглый контейнер и была начинена измерительной и радиотехнической аппаратурой. На ней установили приборы, которые регистрировали и излучения элементарных и ядерных частиц, счетчики Гейгера, детекторы микрометеоритов и магнитометры.

Информация на Землю с «Луны-2» передавалась благодаря трем радиопередатчикам, которые работали на разных частотах.

Темы: Космические исследования и открытия, Космонавтика в России, Ракеты
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Комментарии читателей
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12.09.2019, 23:21
Гость: Роскосмос показал

"Мань! Хочешь, Келдыша покажу?
- Да ты с ума сошёл! Народ кругом!" (с)
12.09.2019, 21:37
Гость: стесняюсь спросить

А сохранились ли образцы лунных пород и флаг СССР, побывавший на Луне, которые Армстронг в 1970 году подарил предсовмина Косыгину? Ведь он обещал, что будет всегда беречь этот подарок как символ великого достижения.
12.09.2019, 20:09
Гость: Сердечник

да, ещё спорили луна твёрдая или можно в песке утонуть,
пока королёв не приказал для инженеров луне быть твёрдой.
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